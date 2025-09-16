«1С» и «Группа Астра» запускают совместный продукт для рынка серверных решений

«Группа Астра» и «1С» объявляют о старте продаж специализированной операционной системы «Astra Linux Server 1C» для «1С:Предприятия 8». Это серверная платформа, предназначенная для компаний, которые используют оба продукта вместе или рассматривают такой вариант. Совместное решение призвано стать оптимальным фундаментом для подобной связки и значительно упростить интеграторам или собственным ИТ-службам заказчиков внедрение и настройку систем. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Ключевые особенности новинки – это встроенные механизмы защиты средств виртуализации и СУБД, функционал для контроля съемных носителей информации и гибкие системы управления доступом: дискреционное или ролевое. ОС поддерживает режим «киоск», и можно строго ограничивать круг доступных пользователям приложений и настроек.

Клиентам доступны два варианта лицензирования: для физических серверов (в этом случае общая стоимость зависит от количества сокетов) и для виртуальных сред. Важно отметить, что «Astra Linux Server 1C» можно приобрести отдельно от лицензий на «1С:Предприятие 8», но их наличие является обязательным условием для легального использования. Обновления предоставляются каждые 12 месяцев.

«Мы видим растущий спрос со стороны предприятий, которые целенаправленно рассматривают связку наших решений. Наш ответ — это предсказуемая и оптимизированная платформа, которая позволяет развернуть отказоустойчивую инфраструктуру для «1С» без избыточных затрат и сложностей», — отметил Кирилл Синьков, директор департамента по работе со стратегическими партнерами «Группы Астра».

«Сотрудничество с лидерами рынка – часть долговременной стратегии Фирмы «1С». Технологическая кооперация с «Группой Астра» позволяет предложить пользователям «1С:Предприятия» преднастроенные решения для построения инфраструктуры, а широкая сеть наших партнеров-франчайзи делает их доступными в любой точке страны», — сказал Игорь Шипилов, руководитель направления дистрибьюции фирмы «1С».