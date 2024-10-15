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Вышла бесплатная замена Active Directory российского разработчика

Компания «Мультифактор» выпустила новый релиз Community-версии служб каталогов MultiDirectory, которая включает ряд обновлений и улучшений, направленных на расширение функциональности каталога и удобство его использования.

Что нового?

MultiDirectory — это служба каталогов, одним из ключевых нововведений которой стало включение Kerberos-сервера в состав продукта. Реализован удобный процесс установки и конфигурирования, который существенно упрощает развёртывание и использование данного компонента.

Кроме того, автоматизировано управление принципалами пользователей и компьютеров, что позволяет минимизировать ручной труд при администрировании. Также разработан графический интерфейс, с помощью которого можно легко управлять принципалами различных сервисов. Теперь работа с Kerberos будет более доступной и понятной для системных администраторов.

multidirectory_community_cnews.png

Компания «Мультифактор» выпустила бесплатную российскую замену Active Directory

В новой версии продукта реализована поддержка работы с DNS-сервером Bind9. Пользователи могут настроить Bind9 через интерфейс MultiDirectory либо подключить внешний DNS-сервер через специально разработанный коннектор. Процесс развёртывания был оптимизирован благодаря автоматическому созданию необходимых DNS-записей для службы каталогов MultiDirectory — это обновление значительно ускоряет настройку и снижает вероятность ошибок. Для удобства администрирования DNS также создан графический интерфейс, позволяющий эффективно управлять DNS-записями.

Среди значительных изменений стоит отметить, что в рамках релиза была проведена адаптация структуры LDAP-каталога MultiDirectory под структуру Active Directory, что повышает совместимость и упрощает интеграцию с уже существующими решениями на рынке, которые ранее использовали Active Directory (AD).

Бесшовный переход на MultiDirectory обеспечен и тем компаниям, что уже используют в своей ИТ-инфраструктуре AD, так как система будет работать с ней аналогично.

Помимо этого, реализована функция рекурсивного поиска пользователей и групп, которая упрощает навигацию и управление учётными записями в крупных организациях.

Подробнее об изменениях, вошедших в релиз, можно прочитать на сайте, а также можно ознакомиться с обновленной инструкцией по установке.

Что включено?

MultiDirectory (MD) — служба каталогов с открытым исходным кодом, которая включает в себя:


  • LDAP-каталог, структурно адаптированный под Active Directory
  • Наличие парольных и сетевых политик доступа
  • Интегрированный Kerberos-сервер с возможностью управления принципалами из Web-интерфейса администратора
  • Интеграция с DNS-сервером Bind9 с возможностью управления DNS-записями из Web-интерфейса администратора
  • Возможность введения ПК на ОС Linux под управление домена MultiDirectory
  • Встроенную поддержку 2FA и всех компонентов от MULTIFACTOR
  • Доступные инструкции по интеграции с популярными системами, собранные в одном месте


«Организациям различного масштаба важно внедрять решения, которые улучшают и оптимизируют бизнес-процессы. Также важно, чтобы такие решения были отечественными. Новая Community-версия MultiDirectory — то, что нужно ИТ-рынку сегодня. Мы сделали не просто российскую замену Active Directory, а полноценный, многофункциональный и самое главное — бесплатный продукт, который необходим каждой компании и который является отличной альтернативой в рамках повсеместного импортозамещения и закона о переходе на российское ПО», — прокомментировал Константин Ян, генеральный директор «Мультифактор».

Следить за обновлениями продукта и принимать участие в обсуждении его развития можно в Телеграм-чате «MultiDirectory Community».

erid:LjN8KTryAРекламодатель: ООО «МУЛЬТИФАКТОР»ИНН/ОГРН: 9725026066/1197746716310Сайт: https://multifactor.ru/

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