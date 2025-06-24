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Миграция данных из Active Directory благодаря совместимости Pragmatic Tools и Multidirectory

Компании «Мультифактор» и Pragmatic Tools сообщают об успешном завершении комплексных испытаний и подтверждают совместимость программного продукта Pragmatic Tools Migrator со службой каталогов Multidirectory. В ходе проведенных тестов были проверены такие аспекты, как работоспособность, производительность и отказоустойчивость. Результаты показали, что программные продукты корректно и стабильно функционируют вместе. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор».

Multidirectory — это служба каталогов с открытым исходным кодом, разработанная российской компанией «Мультифактор». Продукт написан с нуля на языке Python и является open-source-решением. Multidirectory предназначена для бесшовного перехода с Microsoft Active Directory. Решает множество задач, с которыми сталкиваются организации при управлении данными пользователей и группами.

Pragmatic Tools Migrator — программный инструмент, предназначенный для автоматизации миграции данных из Microsoft Active Directory в различные каталоги, поддерживаемые отечественными производителями операционных систем, например Alt Linux, Rosa Linux, «Ред ОС», Astra Linux.

«Партнерство с Pragmatic Tools — важный шаг, который открывает для нас дополнительные возможности по осуществлению плавной и безопасной миграции российских компаний с иностранного решения (Active Directory) на отечественное ПО. Интеграция Multidirectory и Pragmatic Tools Migrator упростит и ускорит перенос данных пользователей, групп, компьютеров и других объектов инфраструктуры из Microsoft Active Directory в службу каталогов Multidirectory. Важно подчеркнуть, что мы НЕ делаем точную копию AD, а создаем собственный самописный инструмент, который не только заменит по функциональным характеристикам иностранную службу, но и будет еще лучше и мощнее», — сказал Дмитрий Макаров, руководитель продукта Multidirectory.

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Цифровизация

«Российский рынок служб каталогов активно развивается — появляются решения с современной архитектурой и инновационным подходом к управлению корпоративными данными. И компания «Мультифактор» отличное тому подтверждение. Совместимость с Multidirectory еще больше расширяет список российских альтернатив Microsoft Active Directory, с которыми работает Pragmatic Tools Migrator. Для нас важно обеспечивать организациям максимальную свободу выбора при переходе на отечественные решения. Сегодня наш инструмент совместим практически со всеми ведущими российскими службами каталогов, что позволяет заказчикам выбирать оптимальное решение именно под их задачи и инфраструктуру», — отметил Андрей Арефьев, сооснователь Pragmatic Tools.

Pragmatic Tools Migrator позволяет организациям управлять гибридной ИТ-инфраструктурой в течение всего переходного периода, обеспечивая синхронизацию данных между Microsoft Active Directory и Multidirectory. Решение поддерживает автоматизированный перенос организационной структуры, учетных записей (включая пароли), групп и групповых политик. Особенностью является возможность синхронизации матрицы доступа с файловых серверов под управлением Microsoft на отечественные файловые серверы, что обеспечивает корректную передачу всех прав доступа к файловым ресурсам.

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