Выпущена новая версия Pragmatic Tools Migrator 2.9

Компания Pragmatic Tools выпустила новую версию своего продукта для управления гибридной инфраструктурой за счет синхронизации и миграции данных из Microsoft Active Directory Pragmatic Tools Migrator - 2.9. Ключевые улучшения версии основаны на опыте пилотных проектов по миграции матрицы доступа к файловым ресурсам и запросах клиентов, использующих эту функциональность в реальных условиях. Об этом CNews сообщили представители Pragmatic Tools.

В ходе реализации пилотных проектов команда Pragmatic Tools выявила критически важные потребности организаций при миграции прав доступа к файловым шарам. На основе полученной обратной связи в версии 2.9 реализованы наиболее востребованные возможности: точечная миграция отдельных папок, улучшенная синхронизация владельцев файлов и расширенное отображение дескрипторов безопасности. Обновленная логика миграции позволяет не только быстрее применять права, но и сохранить структуру безопасности при переносе. Это важно при миграции сложных иерархий папок и совместной работе в распределенных командах.

Переработке подвергся интерфейс управления миграцией прав. Добавлена возможность точечной миграции - теперь права можно переносить не на весь массив данных, а на конкретные директории. Такой подход дает ИТ-специалистам больше контроля и гибкости при поэтапной настройке инфраструктуры, минимизируя риски и время простоя. Одновременно существенно увеличена скорость работы системы, что критически важно при работе с большими объемами файловых шар.

«Функция миграции файловых шар с матрицей доступа стала одной из самых востребованных после выхода версии 2.8. Проведенные пилотные проекты показали, что клиентам нужны не просто базовые возможности переноса прав, а гибкие инструменты для точного контроля процесса. В версии 2.9 мы реализовали практически все полученные ключевые запросы - от возможности мигрировать отдельные директории до детального отображения дескрипторов безопасности, – отметил Андрей Арефьев, сооснователь Pragmatic Tools. – Постоянное развитие функциональности и поддержка новых отечественных решений укрепляют позиции Pragmatic Tools Migrator как универсального инструмента для проектов импортозамещения. Мы стремимся не просто решать задачу переноса данных, а помогать компаниям выстраивать гибридную ИТ-инфраструктуру, где российские и зарубежные элементы могут эффективно сосуществовать».

Обновления в системе лицензирования позволяют более точно масштабировать продукт под конкретные задачи организаций, добавляя ограничения на количество мигрируемых групп и проверку активации функций работы с файловыми ресурсами.

Вместе с тем в новой версии реализована поддержка синхронизации и миграции в MultiDirectory - российскую службу каталогов с открытым исходным кодом. Это расширяет выбор целевых платформ для организаций, реализующих проекты импортозамещения.

Продукт обеспечивает совместимость со всеми ведущими российскими операционными системами и поддерживает широкий спектр корпоративных каталогов, что позволяет выстраивать гибридные инфраструктуры на этапе миграции.