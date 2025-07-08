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OpenText Micro Focus Novell eDirectory


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Бесплатная российская замена Active Directory упрощает переход на отечественное ПО 1
19.12.2011 Novell выпустила Novell Open Enterprise Server 11 1
14.03.2008 «ДиалогНаука» будет продвигать технологии аутентификации PortWise 1
21.11.2007 Blue Coat анонсирует новые разработки ProxySG: расширенная аутентификация 1
24.09.2007 Novell представит Open Enterprise Server 2 на Info Security 2007 1
21.08.2007 Novell ZENworks Configuration Management: средства управления ИТ-системами 1
23.07.2007 Novell помогла китайскому вузу модернизировать ИТ-инфраструктуру 1
06.02.2007 Oracle обновила корпоративную поисковую систему 1
24.10.2006 Novell заключила контракт с BT 1
31.05.2006 InfoWatch выпустила новый продукт 1
23.05.2006 Минифин защищается от инсайдеров 1
22.03.2006 Novell анонсировала SUSE Linux Enterprise 10 1
21.09.2004 Novell выпустит бета-версию Open Enterprise Server 1
08.10.2003 Novell упростил управление идентификационными параметрами для пользователей решений SAP 1
26.06.2003 Novell анонсировал решение Novell Nterprise Linux Services 1
16.04.2003 Identity Management - стратегический аспект интеграции приложений 1
16.04.2003 Novell анонсировал сервисы персонифицированного доступа к веб-сайтам 1
10.02.2003 Novell представит обновленную ОС NetWare 1
20.12.2002 Novell добавляет к ключевому стандарту веб-сервисов Secure Identity Management 1
19.12.2002 Novell представила новый UDDI-сервер 1
24.05.2002 Novell продала более 420 миллионов лицензий на eDirectory 1
27.03.2002 Aladdin Software Security R.D. ввела новый департамент для работы с корпоративными пользователями 1
04.03.2002 SAP Portals включила Novell eDirectory в SAP Portals Enterprise Portal 1
24.12.2001 Novell представляет eDirectory 8.6 - новое решение службы каталога 1
31.08.2001 Novell представила беспроводное решение для крупнейшей газовой компании США 1
23.08.2001 Novell выпустила комплексное решение для управления идентификаторами сотрудников 1
17.11.2000 Novell выпустила решение для систем электронного бизнеса iChain 1.5 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

OpenText и организации, системы, технологии, персоны:

OpenText - Micro Focus - Novell 872 19
Unisys - Cambridge Technology Partners 26 4
IBM - International Business Machines Corp 9482 3
SAP SE 5349 3
Dell EMC 5054 3
InfoWatch - Инфовотч 1051 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 2
HP Inc. 5722 2
Microsoft Corporation 24920 2
Google LLC 12004 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1156 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5707 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 651 1
Oracle Corporation 6767 1
HPE SGI - Silicon Graphics 385 1
Red Hat 1326 1
OpenText 211 1
ДиалогНаука 256 1
Cypress Semiconductor 62 1
Capgemini Consulting 121 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Seagate - Maxtor 145 1
Открытые технологии 706 1
Цифра ГК 2487 1
Oracle Siebel Systems 512 1
HID Global - HID Corporation 121 1
CA Technologies - Netegrity 26 1
Aladdin Software Security R.D. 116 1
RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies 109 1
BT Group - 21st Century Network - 21CN - Сеть XXI века 6 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2744 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 1
General Dynamics 57 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4492 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2040 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3041 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4657 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 133 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11601 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69080 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26213 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30809 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13053 6
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 455 5
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9475 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25066 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9743 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29503 3
UDDI - Universal Description Discovery & Integration - Универсальное Описание, Обнаружение и Интеграция - инструмент для расположения описаний веб-сервисов 43 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11846 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7115 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32289 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10153 2
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1706 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4216 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12659 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2261 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 647 2
OpenLDAP - open-source implementation of the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 42 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14150 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16522 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7804 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5337 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53778 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5080 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13116 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10815 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13012 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3249 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5989 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6003 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10289 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6389 2
Управляемость - Manageability 1806 2
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 944 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4697 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7460 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1408 10
Linux OS 10330 7
OpenText - Micro Focus - Novell ZENworks 48 7
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 286 6
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 178 5
SUSE Linux 202 4
Microsoft Windows NT 885 4
Microsoft Windows 15995 3
Microsoft Windows 2000 8665 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 533 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1737 2
InfoWatch Enterprise Solution 5 2
SUSE Linux Enterprise Desktop - SLED 20 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1685 1
Aladdin Secret Disk 87 1
OpenText - Micro Focus - Novell GroupWise 65 1
Citrix Presentation Server 24 1
OpenText - Micro Focus - Novell Directory Services - NDS 33 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3004 1
IBM DB2 372 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 282 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1000 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 614 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 896 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 214 1
Apache OpenOffice 477 1
Perl - Язык программирования 150 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
Oracle PeopleSoft 418 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
Microsoft Messaging Application Programming Interface - MAPI 31 1
Microsoft Windows NTLM - NT LAN Manager - протокол сетевой аутентификации 19 1
BlackBerry Enterprises Services BES - Blackberry Express - BES Express 70 1
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 45 1
SAP - mySAP.com 38 1
Microsoft Dynamics 1181 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 602 1
SUSE Immunix - AppArmor 16 1
Сабанов Алексей 21 1
Сердюк Виктор 44 1
Шабат Василий 5 1
Демченко Константин 1 1
Пастоев Алексей 1 1
Anderson Angie - Андерсон Энджи 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150490 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52719 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13428 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3357 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44477 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17594 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 1
Швеция - Королевство 3649 1
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 79 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 434 1
США - Нью-Йорк 3110 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30532 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7482 2
Аудит - аудиторский услуги 2853 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 953 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3035 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14312 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4104 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3698 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6522 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53075 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7080 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5791 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6145 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1283 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1538 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5078 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 858 1
Цифровое право - Цифровые права 119 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1217 1
cw360 84 1
Gartner - Гартнер 3577 1
IDC - International Data Corporation 4922 1
CeBIT 612 2
День молодёжи - 27 июня 950 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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