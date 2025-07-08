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УПОМИНАНИЯ
OpenText и организации, системы, технологии, персоны:
|Сабанов Алексей 21 1
|Сердюк Виктор 44 1
|Шабат Василий 5 1
|Демченко Константин 1 1
|Пастоев Алексей 1 1
|Anderson Angie - Андерсон Энджи 1 1
|CeBIT 612 2
|День молодёжи - 27 июня 950 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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