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Andersen Erik Андерсен Эрик

СОБЫТИЯ


31.07.2008 Нарушителей лицензии Linux постигла кара 2
19.03.2008 Нарушение GPL: BusyBox и Actiontec достигли мирового соглашения 2
18.04.2007 Windows и Linux удалось договориться? 1
22.03.2006 Novell анонсировала SUSE Linux Enterprise 10 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Andersen Erik и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 3
SFLC - Software Freedom Law Center - Юридический центр свободы 20 3
Dell EMC 5180 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
Red Hat 1378 2
Sony 6739 2
OpenText - Micro Focus - Novell 880 2
AOC 113 2
Supermicro 135 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
True System - Тру Систем 16 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Microsoft Corporation 25775 1
Lenovo Group 2447 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
Intel Corporation 12811 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
HP Inc. 5883 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Oracle Corporation 7074 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Fujitsu 2105 1
Philips 2099 1
D-Link - Д-Линк Трейд 395 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Synology Inc - SLMP PTE 141 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 86 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 228 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Eclypsium 12 1
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 1
Foxconn - Linksys 109 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 1
Acer - AOpen - Wistron - Wiwynn 87 1
Netgear 253 1
Cypress Semiconductor 65 1
Google LLC 12690 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Boeing 1031 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 1
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
OIN - Open Invention Network 24 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 2
BIOS IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой - BMC - Baseboard Management Controller 117 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 146 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 1
OASIS - ODF, ODT, XODT, ODP - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 270 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 1
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ОС Сетевая - NOS - Network Operating System - сетевая операционная система 11 1
BusyBox 22 3
Linux OS 11533 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
Apache OpenOffice 490 2
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 224 2
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 2
OpenText - Micro Focus - Novell Enterprise Linux Services - Novell SUSE Linux 69 1
Microsoft Office 4170 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 1
Microsoft Windows 16882 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 1
Nvidia Tesla GPU 198 1
Intel Core i - Cерия процессоров 534 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 1
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 23 1
Microchip Technology - Adaptec Microsemi Series - Adaptec Unified Serial RAID - RAID-контроллеры 23 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 230 1
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 1
Microsoft Windows Server Message Block - Microsoft Windows SMB 20 1
BlackBerry Enterprises Services BES - Blackberry Express - BES Express 73 1
SugarCRM 36 1
Xinuos - Xinuos OpenServer - SCO UNIX - SCO Open Desktop - SCO OpenServer - SCO UnixWare - SCO OpenLinux 69 1
Sharp Zaurus 43 1
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 129 1
OpenText - Micro Focus - Novell GroupWise 66 1
OpenText - Micro Focus - Novell Directory Services - Novell NDS eDirectory 80 1
Nokia Intellisync - Pumatech - Starfish Software 23 1
openSUSE - SUSE Immunix - AppArmor 18 1
Microsoft OSP - Microsoft Open Specification Promise 4 1
OpenText - Micro Focus - Novell ZENworks 48 1
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Desktop - SLED 22 1
Moglen Eben - Моглен Ибен 20 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Smith Brad - Смит Брэд 104 1
Шершульский Владислав 22 1
Turner Kevin - Тернер Кевин 35 1
Perens Bruce - Перенс Брюс 12 1
Рамендик Михаил 19 1
Allison Jeremy - Эллисон Джереми 7 1
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 1
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Crenshaw Scott - Креншоу Скотт 3 1
Hovsepian Ron - Овсепян Рон 17 1
Messman Jack - Мессман Джек 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 80 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Сингапур - Республика 1953 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
США - Калифорния 4829 1
США - Вашингтон - Сиэтл 407 1
США - Юта 198 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
Спорт - Шахматы - Chess 259 1
Патент - Патентные войны - Патентные тролли 93 1
ComputerWorld 144 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
CeBIT 614 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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