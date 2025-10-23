Разделы

ПО Софт
|

Новый релиз службы каталогов Multidirectory для Community-версии и Enterprise

Компания «Мультифактор» представила ряд функциональных изменений в службе каталогов Multidirectory, которые касаются Community-версии и Enterprise. Новые обновления способствуют удобству работы с продуктом и развитию импортонезависимого отечественного решения. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор».

Multidirectory Community-версия 2.5.0

Исправлена невозможность удаления пользователя/компьютера при отсутствии их принципалов. Решены проблемы, связанные с невозможностью удаления пользователей и компьютеров в случаях отсутствия их принципала. Теперь процесс управления учетными записями стал более стабильным и предсказуемым.

Добавлены операции побитового «И» и «ИЛИ» для фильтра «Search request». Для повышения эффективности запросов реализованы новые логические операторы (AND, OR) в рамках поисковых фильтров. Это позволяет оптимизировать работу каталога и повысить скорость обработки сложных условий выборки.

Уменьшено время жизни LDAP-сессии в момент сброса/смены пароля пользователя. Время жизни LDAP-сеансов было уменьшено в момент сброса/смены паролей пользователей. Мера направлена на повышение уровня безопасности и уменьшение задержек при изменении состояния учетных записей.

Дополнительные исправления и оптимизации: из интерфейса удалена сущность «Catalog» и тем самым улучшили удобство восприятия и интуитивность настроек; устранена проблема с недоступностью Kerberos при отключении HTTP в политике доступа.

Multidirectory Enterprise-версия 2.5.0-01e

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

Цифровизация

Добавлен DHCP-сервер (функция также доступна в Community-версии 2.5.0). Теперь служба каталогов Multidirectory имеет собственный встроенный сетевой сервер динамической конфигурации хоста (DHCP), который автоматически назначает IP-адреса и другие параметры конфигурации (маску подсети, шлюз по умолчанию, DNS-сервер и др.) устройствам в локальной сети. DHCP-сервер упрощает процесс администрирования сети и обеспечивает более гибкое управление сетевыми ресурсами внутри вашей инфраструктуры.

Выполнен переход на новую базовую ОС в Docker-контейнерах (функция также доступна в Community-версии 2.5.0). Успешно мигрирована инфраструктура контейнеризации Docker с Debian на Alpine Linux. Основная причина перехода заключается в том, что новая ОС Alpine Linux очень легкая, компактная, не имеет избыточных компонентов и занимает мало места.

Реализован импорт root-сертификата для построения LDAPS-соединения при настройке одностороннего доверия типа LDAP-Forward. Появилась возможность импорта корневых сертификатов для построения защищенного LDAPS-соединения при настройке одностороннего доверия типа LDAP-Forward. Эта настройка позволяет организации безопасно интегрироваться с внешним сервисом каталога или другим доменом, используя зашифрованные запросы аутентификации и авторизации, направленные от одного сервера к другому.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Хозяева Facebook** и Instagram*** массово увольняют разработчиков ИИ. Полетят головы 600 сотрудников

Российские промышленные компьютеры Blok сертифицированы для Аstra Linux 1.8

С «дочки» SAP взыскали миллионы после ее бегства из России за убытки российской компании

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Неожиданный подарок. Мобильный браузер Microsoft Edge получил полную поддержку настольных расширений. Такого нет даже у Chrome

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще