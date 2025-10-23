Новый релиз службы каталогов Multidirectory для Community-версии и Enterprise

Компания «Мультифактор» представила ряд функциональных изменений в службе каталогов Multidirectory, которые касаются Community-версии и Enterprise. Новые обновления способствуют удобству работы с продуктом и развитию импортонезависимого отечественного решения. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор».

Multidirectory Community-версия 2.5.0

Исправлена невозможность удаления пользователя/компьютера при отсутствии их принципалов. Решены проблемы, связанные с невозможностью удаления пользователей и компьютеров в случаях отсутствия их принципала. Теперь процесс управления учетными записями стал более стабильным и предсказуемым.

Добавлены операции побитового «И» и «ИЛИ» для фильтра «Search request». Для повышения эффективности запросов реализованы новые логические операторы (AND, OR) в рамках поисковых фильтров. Это позволяет оптимизировать работу каталога и повысить скорость обработки сложных условий выборки.

Уменьшено время жизни LDAP-сессии в момент сброса/смены пароля пользователя. Время жизни LDAP-сеансов было уменьшено в момент сброса/смены паролей пользователей. Мера направлена на повышение уровня безопасности и уменьшение задержек при изменении состояния учетных записей.

Дополнительные исправления и оптимизации: из интерфейса удалена сущность «Catalog» и тем самым улучшили удобство восприятия и интуитивность настроек; устранена проблема с недоступностью Kerberos при отключении HTTP в политике доступа.

Multidirectory Enterprise-версия 2.5.0-01e

Добавлен DHCP-сервер (функция также доступна в Community-версии 2.5.0). Теперь служба каталогов Multidirectory имеет собственный встроенный сетевой сервер динамической конфигурации хоста (DHCP), который автоматически назначает IP-адреса и другие параметры конфигурации (маску подсети, шлюз по умолчанию, DNS-сервер и др.) устройствам в локальной сети. DHCP-сервер упрощает процесс администрирования сети и обеспечивает более гибкое управление сетевыми ресурсами внутри вашей инфраструктуры.

Выполнен переход на новую базовую ОС в Docker-контейнерах (функция также доступна в Community-версии 2.5.0). Успешно мигрирована инфраструктура контейнеризации Docker с Debian на Alpine Linux. Основная причина перехода заключается в том, что новая ОС Alpine Linux очень легкая, компактная, не имеет избыточных компонентов и занимает мало места.

Реализован импорт root-сертификата для построения LDAPS-соединения при настройке одностороннего доверия типа LDAP-Forward. Появилась возможность импорта корневых сертификатов для построения защищенного LDAPS-соединения при настройке одностороннего доверия типа LDAP-Forward. Эта настройка позволяет организации безопасно интегрироваться с внешним сервисом каталога или другим доменом, используя зашифрованные запросы аутентификации и авторизации, направленные от одного сервера к другому.