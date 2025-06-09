Enterprise-версия Multidirectory включена в реестр отечественного ПО

Компания «Мультифактор», российский разработчик на ИТ- и ИБ-рынке, сообщает о том, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России включило Enterprise-версию решения Multidirectory в реестр отечественного ПО под № 28333. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор».

Multidirectory — это российская служба каталогов с открытым исходным кодом, свободной лицензией и бесплатной Community-версией. Продукт разработан с целью замены иностранного решения Active Directory и предназначен для российских компаний, которым необходимы отечественные инструменты для администрирования ИТ-инфраструктуры.

Enterprise — платная версия Multidirectory. Имеет более расширенный функционал, чем Community-версия, и гарантированное техническое сопровождение. Разработка продукта идет согласно плану развития и до конца года будет реализовано много дополнительных функций.

«Enterprise-версия Multidirectory — современное решение для управления любой ИТ-инфраструктурой, которое сочетает в себе безопасность, гибкость и удобство администрирования. Продукт позволяет централизованно хранить данные о пользователях, группах и устройствах, а также управлять их доступами в корпоративной сети. Включение Multidirectory Enterprise в реестр российского программного обеспечения означает, что служба каталогов официально признана соответствующей всем российским законам и нормативным актам», — отметил руководитель продукта Multidirectory Дмитрий Макаров.