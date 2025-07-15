Служба каталогов Multidirectory совместима с «Пассворком»

Компании «Пассворк» и «Мультифактор» подтвердили совместимость службы каталогов Multidirectory с менеджером паролей «Пассворк». Тестирование охватило три ключевых аспекта: надежность работы, скорость обработки данных и способность системы противостоять сбоям. Результаты испытаний показали, что программные продукты функционируют стабильно и корректно. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор».

В рамках интеграции решений опубликована инструкция по настройке LDAP-аутентификации в системе «Пассворк». Также оформлен сертификат совместимости.

Multidirectory (MD) — российская служба каталогов с открытым исходным кодом, структурно адаптированная под Microsoft Active Directory (AD) и предназначенная для бесшовного перехода с AD на MD. Решение включено в реестр российского ПО под № 28333.

«Пассворк» — менеджер паролей для бизнеса и госкомпаний. Программа упрощает совместную работу с паролями, отслеживает все действия и изменения паролей, а также предоставляет администраторам полный контроль над правами пользователей. «Пассворк» внесен в официальный реестр российского ПО.

Интеграция службы каталогов Multidirectory с менеджером паролей «Пассворк» упрощает совместную работу с корпоративными паролями: обеспечивает надежное хранение, позволяет управлять пользователями и их правами доступа к тем или иным директориям, отслеживает все действия и изменения.

«Компания «Мультифактор», разработчик службы каталогов Multidirectory, активно сотрудничает с российскими компаниями, расширяя возможности интеграции своего продукта с различными сервисами. Мы создаём конкурентоспособное решение в рамках политики импортозамещения. Выражаем благодарность команде Пассворка за успешную совместную работу», — сказал Дмитрий Макаров, руководитель продукта Multidirectory.

«Интеграция с Multidirectory — важный шаг в развитии экосистемы «Пассворка» и пример эффективного технологического партнерства российских разработчиков. Мы рады предложить бизнесу и государственным организациям еще больше возможностей для безопасного и удобного управления доступом», — сказал Андрей Пьянков, генеральный директор компании «Пассворк».