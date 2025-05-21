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Пьянков Андрей


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 ОС «МСВСфера Сервер» 9 от «Инферит ОС» подтвердила совместимость с менеджером паролей «Пассворк» 1
10.06.2024 Mont предложит партнерам отечественный менеджер паролей «Пассворк» 1
29.02.2024 Тренды цифровой безопасности в РФ: Как правильно хранить пароли в компании 1
27.06.2023 Успешно реализована интеграция СКДПУ НТ и менеджера паролей «Пассворк» 1
13.03.2023 Где хранить сотни корпоративных паролей и как ими делиться с коллегами? Инструкция 1
23.06.2022 Подтверждена совместимость менеджера паролей «Пассворк» с ОС Astra Linux 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Пьянков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Пассворк - Passwork 11 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2048 2
AMD - Advanced Micro Devices 4308 1
Softline - Софтлайн 2967 1
MONT - МОНТ 152 1
Ред Софт - Red Soft 788 1
АйТи Бастион - IT Bastion 111 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 316 1
АйТи 1381 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 252 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12012 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28896 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 4
Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager 102 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11437 3
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 242 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6454 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24769 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10395 2
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 806 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11708 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11511 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6991 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30492 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7427 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20565 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 638 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25970 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16163 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7324 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9373 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4370 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7644 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21774 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 925 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4136 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2244 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6398 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2370 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 443 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2298 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 187 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11865 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4296 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6303 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9536 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21171 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9636 1
AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 120 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 608 1
Linux OS 10216 3
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 168 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 799 2
Docker - Платформа распределённых приложений 358 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 597 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 218 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4681 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 74 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 313 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 559 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 252 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 289 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 359 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 271 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 304 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
Омельченко Татьяна 1 1
Галдобин Александр 14 1
Гарах Илья 2 1
Михеев Дмитрий 40 1
Рудевский Антон 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9035 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52481 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49142 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 980 2
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 345 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 191 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4994 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1341 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2806 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 990 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8212 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2336 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2524 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4987 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5979 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30064 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2248 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360608, в очереди разбора - 755733.
Создано именных указателей - 175001.
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