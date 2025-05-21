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Пьянков Андрей
УПОМИНАНИЯ
Пьянков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12012 2
|Омельченко Татьяна 1 1
|Галдобин Александр 14 1
|Гарах Илья 2 1
|Михеев Дмитрий 40 1
|Рудевский Антон 39 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360608, в очереди разбора - 755733.
Создано именных указателей - 175001.
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