Mont предложит партнерам отечественный менеджер паролей «Пассворк»

ГК Mont пополнила свою линейку решений для информационной безопасности отечественным менеджером паролей «Пассворк». Российская разработка обеспечивает безопасное хранение корпоративных паролей и может использоваться как в коммерческих, так и государственных организациях — решение входит реестр Минцифры России.

«Пассворк» был создан в 2014 г. Андреем Пьянковым и Ильей Гарахом. Изначально менеджер паролей был предназначен для внутреннего использования, но затем «Пассворк» вышел на рынок и сегодня им пользуются отраслевые лидеры и государственный сектор, отмечают в Mont.

Решение подходит для организаций любого размера. Менеджер паролей имеет понятный интерфейс и удобен для совместной работы. Пароли хранятся в структурированном виде, их можно легко найти по тегам или с помощью цветовых меток. Кроме того, они просто импортируются с другой платформы.

«Обеспечение корпоративной информационной безопасности начинается с элементарных решений — своевременной смены паролей, оценки их уникальности и сложности. Менеджер паролей «Пассворк» позволяет отрегулировать и автоматизировать этот процесс, в том числе в больших организациях», — сказал руководитель отдела по работе с вендорами ИБ компании Mont Александр Галдобин.

«Пассворк» оперативно сообщает о старых, слабых или скомпрометированных комбинациях, что позволяет предотвращать риски взломов и других киберинцедентов. Решение обеспечивает разграничение прав администрирования, позволяет формировать индивидуальные настройки, а также поддерживает формат общих папок и сейфов и авторизацию через SSO.

На платформе можно настроить групповое управление правами пользователей за счет ролей с распределением функциональных возможностей.

Партнерам Mont «Пассворк» будет доступен в коробочной версии. Платформа поддерживает ГОСТ шифрования, входит в единый реестр российского ПО, а также имеет сертификат партнера Astra Linux, «Ред Софт» и ОС «Атлант».

«Экспертный уровень команды Mont откроет новые возможности в обеспечении безопасности данных наших пользователей. «Пассворк» — это надежное решение для управления паролями и отличная база для выстраивания ИБ-контура компании», — отметила менеджер по работе с партнерами «Пассворк» Татьяна Омельченко.