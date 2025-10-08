Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184158
ИКТ 14318
Организации 11116
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3514
Системы 26301
Персоны 79131
География 2966
Статьи 1563
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2728
Мероприятия 873

Рудевский Антон


УПОМИНАНИЯ


08.10.2025 R-Style Softlab и «Группа Астра» расширяют стратегическое сотрудничество 1
25.10.2024 «Группа Астра» и «Айтеко.Cloud» объявили о сотрудничестве 1
22.07.2024 Российская ОС Astrа Linux стала доступна в К2 Cloud 1
11.06.2024 Astra Linux будет доступна клиентам «Инферит Облака» 1
26.03.2024 Компания «Ланит-Интеграция» стала доверенным системным интегратором «Группы Астра» 1
07.02.2024 «Группа Астра» и Innostage подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
21.09.2023 В облаке Cloud.ru появятся операционные системы Astra Linux 1
25.08.2023 Beeline Cloud и ГК «Астра» способствуют развитию облачных решений на отечественном ИТ-рынке 1
22.05.2023 ГК «Астра» и «Облако.ру» подписали соглашение о партнерстве 1
07.04.2023 ОС Astra Linux доступна в облаке VK Cloud 1
28.03.2023 «Датару Пиастр» на базе ПО от ГК «Астра» — российский ПАК для построения стабильной виртуальной инфраструктуры и безопасной работы с данными 1
10.03.2023 «Т1 интеграция» – доверенный системный интегратор ГК «Астра» 1
23.11.2022 ПО для междисциплинарного моделирования FlowVision работает под ОС Astra Linux 1
18.10.2022 ОС Astra Linux Special Edition совместима с системой виртуализации zVirt 1
12.10.2022 Мини-компьютер «АТБ-ATOM-1» работает под управлением ОС Astra Linux 1
26.09.2022 В продажу поступают зарубежные ноутбуки с предустановленной главной российской ОС 1
20.09.2022 Подтверждена совместимость российской DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor с Astra Linux 1.7 1
19.09.2022 «Крок» провел импортозамещение для федерального ведомства в дорожной отрасли 1
07.09.2022 МТС начнет продавать сервисы на базе продуктов российской ГК «Астра» в облаке CloudMTS 1
31.08.2022 Исчезнувшую из российских магазинов Windows заменяют отечественные Linux 1
26.08.2022 ГК «Астра» и MasterCloud запустят облачную платформу на базе российского ПО 1
04.08.2022 Бизнес-платформа «Аксиома» совместима с ОС Astra Linux 1
27.07.2022 «Консист бизнес групп» и ГК «Астра» стали технологическими партнерами 1
14.07.2022 Подтверждена совместимость облачной АБИС «МАРК Cloud» с ОС Astra Linux 1
07.07.2022 ПО для секретного документооборота «Свиток 3.1: Канцелярия» совместимо с ОС Astra Linux 1
24.06.2022 Платформа «Пирамида 2.0» и ОС Astra Linux— проверенные российские технологии для энергетики, промышленности и ЖКХ 1
23.06.2022 Подтверждена совместимость менеджера паролей «Пассворк» с ОС Astra Linux 1
30.05.2022 ГК «Эдит про» стала аккредитованным партнёром ГК «Астра» 1
25.05.2022 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux с системами «Сбербизнес» и «Сберпро» 1
16.05.2022 «Инфосистемы джет» и ГК «Астра» обеспечат качество и надежность импортозамещенных ИТ-систем 1
06.05.2022 Ramax Group создаст центр компетенций по внедрению и сопровождению продуктовой линейки ГК «Астра» 1
14.04.2022 ПК Nerpa под ОС Astra Linux — готовые рабочие места для российских организаций 1
04.04.2022 Подтверждена совместимость платформы nanoCAD с Astra Linux 1
21.03.2022 Первая городская клиническая больница Иваново перешла на ОС Astra Linux 1
01.03.2022 «КОТМИ-14» на базе ОС Astra Linux и российского «железа» — сертифицированное решение для сектора энергетики 1
14.02.2022 ГК «Астра» и НИИ «АСОНИКА» начинают совместную работу над программно-аппаратными стеками 1
12.10.2021 ГК Astra Linux и ООО «ИТ-Экспертиза» стали технологическими партнерами 1
23.08.2021 Trueconf выпустила ВКС-терминал на базе процессора Baikal-M и Astra Linux 1
11.05.2017 Axoft начала поставки российского ПО для дата-центров и хостинг-провайдеров 1
12.05.2016 Протестирована работа аналитической платформы «Барс Груп» Alpha BI на СУБД Tibero 1

Публикаций - 40, упоминаний - 40

Рудевский Антон и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2347 37
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 330 23
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 248 19
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 259 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 263 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 231 5
8813 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 150 3
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 380 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2237 2
Ред Софт - Red Soft 943 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 688 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 133 2
Oracle Corporation 6838 1
БАРС Груп 558 1
G-Core Labs 73 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 442 1
TrueConf - ТруКонф 419 1
TmaxSoft - Тимекс РУС 50 1
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 58 1
Wargaming 158 1
Асоника - Научно-исследовательский институт 8 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1197 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 495 1
Крок - Croc 1812 1
Intel Corporation 12474 1
Норси-Транс - НТ 119 1
Yandex - Яндекс 8207 1
Microsoft Corporation 25137 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13860 1
Базальт СПО - BaseALT 764 1
Ramax - Рамакс 121 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 170 1
Infoland - Инфолэнд - 9 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 202 1
Нанософт разработка 13 1
ITT Corporation - Indosat PT Tbk - Indosat Ooredoo 27 1
Нанософт 105 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 85 1
Пассворк - Passwork 14 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2639 2
УЦ Профи 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7965 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 636 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 97 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 221 1
Газпром нефть 660 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 312 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1115 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12644 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4739 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3317 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5163 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3094 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3315 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2116 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 728 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 775 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22370 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71493 35
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26799 35
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6584 27
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12194 24
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 615 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16847 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22620 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55866 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12171 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33326 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31516 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30829 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11366 8
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4419 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6150 7
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2032 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12796 6
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 393 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11791 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14516 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16877 5
Программный стек 225 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4010 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1640 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2171 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2900 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 421 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21611 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9984 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8036 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14247 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6890 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2786 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21720 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3010 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6091 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13297 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14875 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1330 2
Linux OS 10710 34
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 317 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 400 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 277 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 324 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 307 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 254 19
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 19
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 598 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 237 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 325 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1454 5
Microsoft Windows 16180 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 181 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 46 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 976 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1232 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 102 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1113 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 325 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 197 1
БАРС.Alpha BI 46 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 187 1
TmaxSoft Tibero DBMS 44 1
TrueConf Room 7 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 230 1
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 57 1
Новые облачные технологии - МойОфис 860 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 540 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 811 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 962 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 828 1
НКТ - Р7-Офис 460 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1400 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1707 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 731 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1314 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 79 1
ТЕСИС FlowVision 10 1
Мишин Илья 1 2
Евдокимов Андрей 88 1
Гуральник Павел 17 1
Соловьев Михаил 31 1
Аксенов Андрей 40 1
Дашкевич Алексей 10 1
Софронова Наталия 8 1
Минаков Артем 4 1
Буленков Дмитрий 30 1
Чистов Александр 21 1
Лоевская Анна 62 1
Сердюк Александр 2 1
Зубряков Павел 1 1
Попов Валерий 1 1
Огуречников Евгений 2 1
Гладков Алексей 4 1
Сафронов Виктор 5 1
Щеглов Петр 67 1
Агафонова Наталия 41 1
Заикин Андрей 33 1
Сысоев Александр 45 1
Касперская Наталья 300 1
Арефьев Андрей 59 1
Орловский Михаил 12 1
Игнатова Людмила 35 1
Вершинин Анатолий 2 1
Лазаренко Дмитрий 70 1
Пьянков Андрей 7 1
Лобоцкий Михаил 11 1
Гоц Роман 49 1
Масляный Константин 19 1
Михалюк Александр 6 1
Мосин Алексей 5 1
Клянчин Олег 2 1
Шалумов Александр 2 1
Гурзова Елена 1 1
Мантуров Максим 11 1
Аксенов Олег 55 1
Бойко Кирилл 8 1
Keynes Milton - Кейнс Милтон 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 154288 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45203 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1605 5
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 447 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53170 2
Сингапур - Республика 1897 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3210 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 543 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14418 1
Беларусь - Белоруссия 5977 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1339 1
Германия - Федеративная Республика 12888 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17934 1
Италия - Итальянская Республика 4416 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1771 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7980 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 332 1
Украина 7755 1
Франция - Французская Республика 7956 1
Казахстан - Республика 5754 1
Азия - Азиатский регион 5702 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13513 1
Земля - планета Солнечной системы 10592 1
Россия - ЦФО - Курская область 683 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 710 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 517 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3137 1
Европа 24554 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9912 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54264 24
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2962 17
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2439 13
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6765 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50573 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25549 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31333 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2504 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5785 4
Энергетика - Energy - Energetically 5432 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5205 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11330 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4361 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7234 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14794 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19994 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10530 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11586 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2266 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1272 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1603 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3744 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3161 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 763 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6136 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6214 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6577 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3253 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9451 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1907 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3725 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5957 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 989 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5887 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1310 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8162 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1031 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7197 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2562 1
TAdviser - Центр выбора технологий 420 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2104 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3694 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8315 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2570 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391688, в очереди разбора - 733231.
Создано именных указателей - 184158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще