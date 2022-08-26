ГК «Астра» и MasterCloud запустят облачную платформу на базе российского ПО

ГК «Астра» и облачный провайдер MasterCloud заключили партнерское соглашение и будут развивать облачную платформу на стеке российского ПО под управлением ОС Astra Linux. Заказчиков будет обслуживать единый поставщик всех компонентов, лицензий и услуг техподдержки, а эксперты вендора окажут им помощь в миграции на отечественное решение.

В стек российского разработчика входят операционная система Astra Linux Special Edition — сертифицированная платформа со встроенными средствами защиты информации (СЗИ), программный комплекс средств виртуализации «Брест» — инструментарий для управления виртуальными структурами любой сложности, Termidesk — решение для создания VDI-инфраструктур, ALD Pro — комплекс для централизованного управления ИТ-объектами организации, RuBackup — система резервного копирования и другие продукты.

Компания MasterCloud — это единственный облачный провайдер в Москве и Московской области с собственными волоконно-оптическими линиями связи. Его облачная платформа расположена в независимых дата-центрах столицы, построенных по стандарту надежности Tier III. MasterCloud обеспечивает высокую отказоустойчивость за счет связи с ЦОДами через радиально-кольцевую оптоволоконную сеть, развернутую по нескольким маршрутам одновременно.

С помощью новой облачной платформы российские компании смогут решить ряд комплексных бизнес-задач, таких как консолидация серверов или ресурсов, перевод ИТ-инфраструктуры на отечественное ПО без остановки работы, а также создание и организация удаленных рабочих мест с гибкой настройкой под различные задачи, в том числе с использованием, VPN, DLP и решений в области безопасности. Также заказчики смогут перераспределять нагрузку, влияющую на производительность, между собственными ресурсами и облачными, создавать смешанную среду и при необходимости даже оказывать ИТ-услуги — платформа позволяет создавать различные коммерческие сервисы: DaaS, SaaS и vDC.

Astra Linux Special Edition из облака сможет обеспечить клиентам высокий уровень информационной безопасности за счет интегрированного в нее комплекса СЗИ, который включает замкнутую программную среду, мандатный контроль целостности, мандатное управление доступом и гарантированное затирание удаляемых данных. Клиенты смогут аттестовывать свои информационные системы и рабочие места, а также работать с конфиденциальными данными — инфраструктура платформы соответствует нормам 152-ФЗ «О персональных данных».

Чем заменить ушедшие Zoom, MS Teams и Cisco Webex? Импортозамещение

«Иностранные вендоры или уже ушли, или уходят прямо сейчас, а отечественный бизнес хочет эффективных ИТ-решений, и надо понимать, что смена привычек дается ему непросто. Некоторые российские заказчики еще не в курсе, что в стране есть импортонезависимые ИТ-продукты, не уступающие в эффективности зарубежным аналогам. Мы считаем, что облачная платформа поможет клиентам преодолеть затруднения и решить свои проблемы, особенно в части внедрения и администрирования новых продуктов», — отметил Антон Рудевский, директор департамента по работе с партнерами ГК «Астра».

«Российский бизнес столкнулся с новой реальностью — практика показала, что в текущих условиях рассчитывать на иностранных вендоров может быть рискованно. Те компании, которые первыми проведут трансформацию бизнеса и перейдут на российские ИТ-решения, получат весомое конкурентное преимущество и смогут значительно усилить свои рыночные позиции», — сказал Виктор Сафронов, директор по ИТ «Мастертел».