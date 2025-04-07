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Сафронов Виктор
Сафронов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 74 4
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 3
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 315 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1979 1
|Рудевский Антон 39 1
|Карташев Андрей 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147006 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43750 3
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7606 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17639 1
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