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Сафронов Виктор



07.04.2025 MasterCloud развернул в собственном облаке Deckhouse Kubernetes Platform 1
26.08.2022 ГК «Астра» и MasterCloud запустят облачную платформу на базе российского ПО 1
12.08.2021 Почему облачные провайдеры снижают стоимость сервисов, и как это сказывается на их надежности 1
06.10.2020 Виктор Сафронов, «Мастертел»: Почему телеком-компании отказываются от классического железа 1
16.07.2020 HPE внедрила решение HPE Greenlake для «Мастертел» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Сафронов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 74 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 315 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1979 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67747 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21546 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15978 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2551 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16195 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1087 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11225 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30199 2
ИТ как услуга 32 2
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 68 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9543 2
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 459 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12741 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 779 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5818 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1205 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7231 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6228 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10276 1
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 414 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 340 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10865 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3177 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14259 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4001 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13490 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4568 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4707 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11776 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1502 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20106 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25744 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6865 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3795 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28369 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3956 1
HPE 3PAR 102 3
HPE GreenLake 53 3
HPE Pointnext Services 16 2
HPE ProLiant 399 2
HPE Datacenter Suite 21 2
HPE Primera - Система хранения данных (СХД) 13 1
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - MasterCloud 6 1
HPE InfoSight 22 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 355 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 302 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 547 1
Рудевский Антон 39 1
Карташев Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147006 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43750 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7606 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17639 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5855 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48713 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4921 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14735 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51930 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5586 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2528 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7071 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 429 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2351 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5523 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8808 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351438, в очереди разбора - 760618.
Создано именных указателей - 172375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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