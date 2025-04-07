MasterCloud развернул в собственном облаке Deckhouse Kubernetes Platform

Российский облачный провайдер MasterCloud и разработчик ПО Deckhouse заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в облачной инфраструктуре MasterCloud организован сервис Kubernetes, который будет доступен пользователям по подписке. Данное партнерство дает заказчикам возможность познакомиться на практике с функциональными возможностями Deckhouse Kubernetes Platform. Запуск в эксплуатацию и техническое сопровождение осуществляется совместными усилиями MasterCloud и Deckhouse.

Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) – это полнофункциональная платформа для гибкого управления контейнеризированными приложениями. Решение входит в единый реестр ПО, является первой Kubernetes-платформой на российском рынке, получившей сертификат ФСТЭК России. На сегодняшний день на DKP запущено свыше 1 тыс. кластеров в крупных компаниях нефтегазовой отрасли, финансового сектора и ритейла.

Отличительное преимущество решения DKP от программных продуктов других разработчиков – высокий уровень интеллектуальной автоматизации. Платформа Deckhouse Kubernetes Platform оснащена дополнительными модулями для мониторинга, балансировки трафика, автоматического масштабирования и безопасного доступа. Все составляющие преднастроены, интегрированы друг с другом и готовы к эксплуатации. Еще одно важное преимущество – совместимость с другими K8S-платформами и поддержка гибридной инфраструктуры. Кластеры можно создавать и переносить между облаками разных поставщиков, а также управлять ими как единой инфраструктурой.

«Согласно исследованию State of DevOps Russia 2024, сейчас набирают популярность российские дистрибутивы для управления оркестраторами, прежде всего Deckhouse Kubernetes Platform. Это связано с тем, что “ванильный” Kubernetes может быть довольно сложным для самостоятельного развертывания и эксплуатации. Тогда как платформенное решение требует в разы меньше усилий для администрирования, а также учитывает самые актуальные запросы российского бизнеса, в том числе с точки зрения защиты информации. Благодаря сервису в облаке MasterCloud еще больше пользователей смогут получить легкий доступ к технологии Kubernetes и оценить ее перспективы для развития своей компании», – отметил Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

На создание собственного Kubernetes требуется много времени и ресурсов. А для комплексной поддержки системы, ее регулярного обновления и автоматизации нужен целый штат высококвалифицированных специалистов. В случае эксплуатации Deckhouse Kubernetes Platform не нужно будет заниматься обновлением и технической поддержкой – клиенты MasterCloud получат готовое решение.

«Развёрнутый в облаке MasterCloud сервис Deckhouse Kubernetes позволит компаниям познакомиться с функционалом платформы и оценить её преимущества. Наши клиенты получат преднастроенную платформу по модели KaaS. Управлять и масштабировать контейнеры можно будет в нашем защищённом облаке. Надёжность сервиса, его своевременное обновление и стабильность работы являются определяющими при выборе поставщика решений. Платформа Deckhouse полностью соответствует данному запросу и требованиям рынка. Мы рады сотрудничеству с «Флант» и надеемся на дальнейшее развитие партнерских отношений», – сказал Виктор Сафронов, директор по информационным технологиям, MasterCloud.