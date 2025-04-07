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Прайм Бизнес Групп Мастертел MasterCloud


Компания MasterCloud — это единственный облачный провайдер в Москве и Московской области с собственными волоконно-оптическими линиями связи. Его облачная платформа расположена в крупнейших независимых дата-центрах столицы, построенных по стандарту надёжности Tier III. MasterCloud обеспечивает отказоустойчивость за счёт связи с ЦОДами через радиально-кольцевую оптоволоконную сеть, развёрнутую по нескольким маршрутам одновременно.


07.04.2025 MasterCloud развернул в собственном облаке Deckhouse Kubernetes Platform 1
28.02.2024 «Мастертел» и «СерчИнформ» начали совместную работу в области ИБ 1
26.08.2022 ГК «Астра» и MasterCloud запустят облачную платформу на базе российского ПО 1
19.07.2022 В Москве совершенствуют уникальный облачный кластер 1
22.07.2021 Как выбрать действительно качественную облачную инфраструктуру 1
02.07.2021 MasterCloud оцифровал сеть супермаркетов «Винлаб» облачными решениями 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Прайм Бизнес Групп и организации, системы, технологии, персоны:

Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 74 5
Amazon Inc - Amazon.com 3029 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1979 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 315 1
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4275 2
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АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 318 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67747 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4707 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21546 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15978 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10865 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1502 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11225 3
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6865 2
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11776 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12741 2
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 779 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3823 2
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 529 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1840 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 609 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6941 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3177 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51826 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5855 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18929 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13852 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2351 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5523 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8808 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4921 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6488 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 838 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11108 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7141 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1182 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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