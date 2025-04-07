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Прайм Бизнес Групп Мастертел MasterCloud
Компания MasterCloud — это единственный облачный провайдер в Москве и Московской области с собственными волоконно-оптическими линиями связи. Его облачная платформа расположена в крупнейших независимых дата-центрах столицы, построенных по стандарту надёжности Tier III. MasterCloud обеспечивает отказоустойчивость за счёт связи с ЦОДами через радиально-кольцевую оптоволоконную сеть, развёрнутую по нескольким маршрутам одновременно.
Прайм Бизнес Групп и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3176 2
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4275 2
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 737 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 318 1
|Рудевский Антон 39 1
|Сафронов Виктор 5 1
|Шингарев Евгений 7 1
|Елфимов Владимир 3 1
|Гавриленко Елена 12 1
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