«Мастертел» и «СерчИнформ» начали совместную работу в области ИБ

Компания «Мастертел» заключила партнерское соглашение с «СерчИнформ» и прошла сертификацию на оказание услуг аутсорсинга информационной безопасности с помощью защитных систем вендора. «Мастертел» более пяти лет ведет деятельность в области информационной безопасности. В портфеле компании как собственные разработки, так и продукты крупных игроков рынка. ИБ-аутсорсинг стал новым направлением в линейке услуг. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

ИБ-аутсорсинг — это сервис информационной безопасности по подписке, в рамках которого клиент получает полную защиту от внутренних угроз: утечек данных, мошенничества, нарушений регламента и пр. «Мастертел» видит перспективы в этом направлении: перед запуском услуги компания провела опрос среди клиентов и выяснила, что она актуальна и востребована у заказчиков, так как несмотря на разные отрасли и масштаб бизнеса, задачи по безопасности у них очень схожи. Сейчас среди клиентов преобладают компании из сферы логистики, строительства и производства.

«Долгое время считалось, что информационная безопасность доступна исключительно крупным и богатым компаниям. Защита бизнеса требовала значительных затрат и наличия соответствующего персонала в штате. Для компаний поменьше ИБ-решения были недоступны, хотя задачи контроля в этом направлении такие же, как и у крупного бизнеса. Для любой организации потеря данных, увольнение ключевых сотрудников и мошеннические схемы несут финансовый и иной ущерб. Сервис ИБ-аутсорсинга позволяет предотвращать эти риски без найма специалистов. Кроме того, услуга финансово доступна для компаний любого уровня, — сказал Владимир Елфимов, заместитель генерального директора по работе с корпоративным клиентами АО «Мастертел». — В партнерстве с «СерчИнформ» мы уверены в качестве предоставляемого сервиса. Мы видим постоянный рост и развитие наших партнерских взаимоотношений. Вендор открыто делится уникальной экспертизой, помогает решать нестандартные задачи и регулярно обновляет софт. Уверены, что сотрудничество позволит нам продолжить успешную реализацию коммерческой деятельности в направлении ИБ-аутсорсинга».

«СерчИнформ» оказывает услугу ИБ-аутсорсинга с 2019 г., в июне 2023 г. запустила франшизу. Компания «Мастертел» одной из первых стала партнером вендора и обучила ИБ-аналитиков работе с защитными системами. Поставщик ИТ-решений отмечает, что в партнерских отношениях с вендором выстроено эффективное взаимодействие, которое позволяет оперативно обучать сотрудников, повышать их профессионализм, проводить аттестацию, сертифицировать. ИБ-аналитики «Мастертел» ведут полноценную работу с заказчиками: мониторят ситуацию в компании, выявляют и реагируют на угрозы, расследуют инциденты и предоставляют клиентам регулярные отчеты.

«Сейчас с нами работают более 70 партнеров, которые помогают закрыть вопросы безопасности организациям России. Для нас важно, чтобы компании малого и среднего бизнеса получали должную защиту, поэтому, наши партнеры проходят основательное обучение и подтверждают свои знания на экзамене. Специалисты компании «Мастертел» успешно сдали экзамены, сертифицировались и уже работают с заказчиками. Мы видим заинтересованность партнера в развитии нового направления, а также отклик конечных заказчиков на появление новой услуги. Это подтверждает перспективы развития ИБ-аутсорсинга в нашей стране», – сказала Елена Гавриленко, руководитель направления франшизы ИБ-аутсорсинга «СерчИнформ».

По данным «СерчИнформ», 87,5% аутсорсинговых ИТ-компаний отмечают повышенный спрос на услуги по защите данных в своих регионах. В основном это организации, в которых нет выделенной службы информационной безопасности. В 2022 г. к таким относились почти 40% российских компаний. Услуга ИБ-аутсорсинга позволяет малым компаниям с нуля выстроить защиту информации без больших вложений, крупным – усилить собственную команду внештатным специалистом по внутренней безопасности. Заказчики уже на этапе тестирования получают первые результаты и решают использовать ее дальше.

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АО «Мастертел» — московский телекоммуникационный провайдер и поставщик ИТ-решений широкого спектра для бизнеса. В настоящее время его сетевая инфраструктура охватывает более 80% коммерческих зданий московского региона. Компания предоставляет полный комплекс услуг — от проектирования и строительства каналов связи до облачных сервисов на базе платформы MasterCloud.

«СерчИнформ» — российский разработчик средств информационной безопасности. Входит в НП «Руссофт», член АПКИТ. Клиенты компании — более 4 тыс. организаций по всей России и в 20+ странах мира.