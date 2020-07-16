HPE внедрила решение HPE Greenlake для «Мастертел»

Hewlett Packard Enterprise (HPE) внедрила решение HPE Greenlake для «Мастертел», российского оператора связи. Благодаря HPE Greenlake «Мастертел» смог модернизировать свою ИТ-инфрастрктуру, оптимизировать финансовые потоки и достигнуть гибкости, необходимой для обслуживания растущего потока заказчиков. Это первое внедрение HPE Greenlake для облачного провайдера в стране.

Сегодня модель потребления «ИТ как услуга» становится все более востребованной в России, поскольку заказчики хотят платить лишь за используемые мощности. HPE Greenlake позволяет пользоваться всеми преимуществами облака, такими как быстрое развертывание, масштабируемость и экономичность, в полностью контролируемой локальной среде по выбору заказчика.

«В связи с интенсивным развитием облачного бизнеса мы столкнулись с потребностью быстрого развертывания ресурсов для новых заказчиков, – сказал Виктор Сафронов, директор по ИТ компании "Мастертел". – Решение HPE Greenlake помогло увеличить скорость выхода на рынок, избежать единоразовых финансовых вложений и оптимизировать финансовые потоки. С обновленной ИТ-инфраструктурой "Мастертел" готов удовлетворить все потребности своих существующих и будущих заказчиков».

Благодаря HPE Greenlake «Мастертел» может уверенно продолжать развивать и расширять свой бизнес облачных услуг, зная, что у него есть возможность в любой момент масштабировать свою ИТ-инфраструктуру в сооветствии с меняющимися потребностями. HPE Greenlake позволила «Мастертелу»: повысить производительность и отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры в соответствии с нагрузкой и требованиям своих заказчиков; обспечить гибкость и возможность оперативно масштабировать инфраструктуру под текущие бизнес-задачи; минимизировать затраты за счет отказа от крупных единоразовых финансовых вложений.

«Мастертел» изначально рассматривал приобретение оборудования в лизинг, но решающим фактором стала скорость развертывания. Специалисты HPE смогли в короткие сроки подобрать оптимальные технологические решения, обеспечить комфортные для заказчика сроки поставки и запустить системы в коммерческую эксплуатацию посредством HPE Greenlake.

Технологии HPE, включая серверы HPE Proliant и СХД HPE 3PAR 8200, позволили повысить производительность и надежность ИТ-инфраструктуры «Мастертел», а поддержка HPE Datacenter Care от HPE Pointnext Technology Services обеспечила желаемую отказоустойчивость. Будучи облачным провайдером, «Мастертел» стремился выровнять свои затраты и доходы, и здесь решение HPE Greenlake зарекомендовало себя как эффективная финансовая модель, по которой «Мастертел» платит ежемесячно только за нужные ресурсы.

«Наше сотрудничество с "Мастертел" демонстриует, что прозрачность расходов и выравнивание денежного потока, обеспечиваемые HPE Greenlake, являются бесспорным бизнес-преимуществом, – сказал Андрей Карташев, директор департамента услуг HPE в России. – Мы очень довольны своей работой с "Мастертел" и первым опытом внедрения HPE Greenlake для облачного провайдера в России».