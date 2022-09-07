МТС начнет продавать сервисы на базе продуктов российской ГК «Астра» в облаке CloudMTS

МТС стала авторизованным партнером ГК «Астра». Теперь клиентам провайдера CloudMTS в облаке будут доступны отечественная платформа виртуализации «Брест», диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk и операционная система Astra Linux.

Astra Linux лидирует по популярности среди отечественных ОС. По данным CNews на конец прошлого года, продукт занимал долю в 69% рынка. «Брест» — защищенная платформа для создания виртуальной инфраструктуры любой сложности. Termidesk –- продукт для организации виртуальных рабочих мест сотрудников (Virtual Desktop Infrastructure, VDI). Решение может работать как под управлением Windows, так и под Linux-подобными ОС. Дополнительные преимущества при работе с продуктами в облаке CloudMTS – снижение затрат на ИТ-инфраструктуру, быстрое масштабирование и широкий выбор сервисов, совместимых с технологиями ГК «Астра».

«В ответ на запрос заказчиков мы продолжаем расширять портфель отечественных разработок, доступных в облаке CloudMTS. Наши клиенты могут использовать и российские платформы для бизнес-коммуникации, и решения для комплексной автоматизации процессов, и популярные операционные системы на основе Linux. Наша цель – сделать возможными любые варианты развертывания ИТ-ресурсов в облаке: организовать виртуальное рабочее место только на базе российских решений или комбинировать продукты от разных вендоров, в зависимости от потребностей компании. Все продукты ГК «Астра» подходят для использования в существующей ИТ-инфраструктуре. Компании получат готовые решения, им не нужно самим заниматься подбором и тестированием ПО и комплектующих», – сказал Михаил Соловьев, директор по облачным продуктам CloudMTS.

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«Сейчас перед всей ИТ-отраслью стоит стратегически важная задача: в условиях, когда зарубежные вендоры покидают наш рынок, необходимо обеспечить работоспособность инфраструктур российских организаций. Чтобы достигнуть этой цели, нам всем нужно не просто развивать свои продукты, но по максимуму повысить их доступность и усилить технологическую кооперацию — у пользователя не должно возникать затруднений, связанных с возможностью приобретения и применения софта от разных производителей в рамках уже существующей информационной системы. Мы рады заключению партнерского соглашения с МТС, так как это открывает для заказчиков новые перспективы в области работы с российскими ИТ-решениями и помогает ускорить процесс импортозамещения», — отметил Антон Рудевский, директор департамента по работе с партнерами ГК «Астра».