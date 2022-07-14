Подтверждена совместимость облачной АБИС «МАРК Cloud» с ОС Astra Linux

ГК «Астра» и НПО «Информ-система», отечественный производитель программного обеспечения, подтвердили совместимость ОС Astra Linux и обеих версий АБИС «МАРК Cloud»: браузерной и устанавливаемой – серверной или десктопной. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

АБИС «МАРК Cloud» – это российский софт, предназначенный для автоматизации информационно-библиотечной деятельности на основе облачных вычислительных технологий. Подобное ПО востребовано, главным образом, в библиотеках, библиотечно-информационных центрах, архивах и хранилищах документов и литературы. При этом за счет широкого спектра функциональных возможностей и гибкой программной архитектуры АБИС «МАРК Cloud» может успешно применяться как кастомизируемая программная платформа для автоматизации работы во всех сферах, предполагающих обработку больших массивов данных и управление цифровым контентом. С 2018 г. АБИС «МАРК Cloud» является основой автоматизации более 400 общедоступных библиотек Москвы: на ее основе в единой облачной сети населению предоставляются различные цифровые сервисы.

На совместимость с ОС проверялись обе версии продукта: предназначенная для использования через веб-браузер и серверная/десктопная.

Для тестирования веб-версии эксперты подключились к АБИС с компьютера на базе ОС Astra Linux с помощью типового браузера, проверили работоспособность функционала решения и удостоверились, что заявленные разработчиком возможности доступны в полном объеме. Комплекс испытаний десктоп-версии системы включал ее установку на ПК под управлением ОС Astra Linux и тестирование всего функционала. В итоге специалисты также выявили, что продукт работает корректно.

Как для веб-, так и для десктоп-версии тестировалась совместимость с двумя вариантами ОС: Astra Linux Common Edition 2.12 и Astra Linux Special Edition 1.7. По результатам исследований АБИС «МАРК Cloud» получила официальные сертификаты в рамках программы Ready for Astra Linux.

«В реалиях сегодняшнего дня, когда при выборе программной основы автоматизации деятельности российским организациям важно не просто делать акцент на импортозамещение, но и по соображениям безопасности минимизировать использование свободно распространяемого программного обеспечения от зарубежных и международных команд разработчиков, мы рады предложить нашим пользователям возможность комфортной работы с АБИС в среде защищенной отечественной операционной системы Astra Linux. При ответственном подходе к выбору программного продукта для решения тех или иных прикладных задач ИТ-специалисту необходимо не только смотреть на его наличие в реестре отечественного ПО, но и анализировать зависимость этого продукта от программного окружения и встроенных внешних компонентов, которые зачастую бывают неявно завязаны на зарубежные технологии. Таким образом, получившая сертификаты совместимости в рамках программы Ready for Astra Linux отечественная АБИС “МАРК Cloud” зарекомендовала себя как действительно надежное решение и выгодный выбор для российских библиотек», – сказал Валерий Попов, генеральный директор ООО НПО «Информ-система».

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«Мы проводили испытания сразу двух версий продукта: браузерной и устанавливаемой непосредственно на компьютер пользователя. В обоих случаях подтверждена полная совместимость с Astra Linux, а это значит, что наши клиенты могут выбрать тот вариант, который оптимально подходит именно им. Даже если у компании нет своих ИТ-специалистов и собственных серверов, она все равно может полноценно использовать АБИС “МАРК Cloud” через обычный браузер», — отметил Антон Рудевский, директор департамента по работе с партнерами ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет самостоятельные отечественные ИТ-бренды, в число которых, наряду с ОС и системой виртуализации Astra Linux, входят ПО RuBackup, диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеон — облачные технологии», мобильное рабочее место WorksPad, система корпоративной почты RuPost, программный комплекс для админист-рирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и три платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами от компании ISPsystem: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Программные продукты ГК «Астра» используются в государственных и коммерческих организациях, в госкорпо-рациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

НПО «Информ-система» на протяжении более 30 лет является участником сферы разработки и сопровождения программного обеспечения для комплексной автоматизации библиотек различных категорий. Созданные и развиваемые специалистами НПО «Информ-система» программные продукты семейства «МАРК» внедрены более чем в 40 тыс. организаций