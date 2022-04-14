ПК Nerpa под ОС Astra Linux — готовые рабочие места для российских организаций

ГК «Астра» и компания OCS Distribution, российский поставщик проектных решений и ритейл-продуктов, сообщают о сертификации рабочих станций Nerpa Ladoga и Nerpa Baltic в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Специалисты разработчиков провели серию двусторонних проверок и убедились, что программно-аппаратные стеки полностью работоспособны. Операционная система Astra Linux Special Edition корректно устанавливается на обе рабочие станции, и функционал совместных решений, включая возможность использовать встроенные в российскую платформу средства защиты информации, доступен в полном объеме. По итогам исследований ПК Nerpa Ladoga и Nerpa Baltic получили сертификаты, официально подтверждающие совместимость продуктов.

Компьютеры Nerpa от OCS Distribution – это отечественные разработки для множества сценариев применения. Функционал Nerpa Baltic позволяет быстро и эффективно выполнять широкий спектр операций, необходимых в ежедневной офисной работе, а Nerpa Ladoga объединяет возможности рабочей и графической станций и позиционируется как оптимальный инструмент для решения ресурсоемких задач.

Компьютеры Nerpa под управлением ОС Astra Linux пополнили экосистему российских ИТ-продуктов, способных стать полноценной заменой зарубежным технологиям. Комплексные решения подходят для любых инфраструктур, включая те, что используют организации с самыми строгими требованиями к информационной безопасности.

Nerpa является неотъемлемой частью стратегии OCS по развитию сервисов для партнеров и вендоров. Продукция бренда собирается на собственных производственных мощностях OCS Distribution с использованием современных технологий в партнерстве с ведущими компаниями. Бренд имеет собственную службу сертификации и сервисный центр.

«Подтверждение совместимости ОС Astra Linux с ПК Nerpa очень значимо: сейчас многие приступили к масштабному импортозамещению, а это подразумевает замену ПО в связке с “железом”, – сказал Антон Рудевский, директор департамента по работе с партнерами ГК «Астра». – Разнообразие представленных на рынке решений велико, и пользователям нужно оперативно выбрать именно те из них, которые дают возможность выполнять все задачи и вместе с тем корректно работают в единой инфраструктуре. Благодаря комплексу работ, проведенных в сотрудничестве с экспертами из OCS Distribution, мы готовы предложить клиентам проверенные программно-аппаратные стеки, которые позволят не вкладывать ресурсы в тестирование совместимости компонентов, а просто сразу начать пользоваться обновленными ИТ-системами».

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«Получение статуса Ready for Astra Linux ПК Nerpa стало логическим продолжением тесного взаимодействия с нашим технологическим партнером ГК «Астра», – отметил Алексей Мосин, руководитель отдела развития продукции OCS Distribution. – Благодаря проделанной работе мы можем предложить нашим партнерам ПК Nerpa с предустановленной ОС Astra Linux, позволяющие использовать встроенные в российскую ОС средства защиты информации. Наши партнеры могут быть уверены, что ПК Nerpa корректно работают с установленной ОС Astra Linux и не требуют проведения дополнительного тестирования».

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ГК «Астра» — объединение самостоятельных отечественных ИТ-брендов, включающее, наряду с ОС и системой виртуализации Astra Linux, диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеон — облачные технологии», комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный в ООО «РуБэкап», а также мобильное рабочее место WorksPad, систему корпоративной почты RuPost, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами компании ISPsystem DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Программные продукты ГК «Астра» используются в государственных и коммерческих организациях, в госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

OCS Distribution – российский дистрибьютор проектных решений и ритейл-продуктов: ПК, ноутбуков и планшетов, микроэлектроники и ПО, серверов и СХД, комплектующих и периферии, а также инженерного, телекоммуникационного, сетевого и другого оборудования. Компания присутствует в 26 городах и работает с 450 производителями. OCS Distribution реализует стратегию развития сервисов для партнеров и вендоров. В 2020 г. компания запустила производственную площадку как сервис и собственный бренд компьютерной продукции Nerpa. Производственная площадка открывает широкий спектр возможностей: выпуск изделий под брендом производителя, локализация продукции, проектирование и сборка, доработка, реконфигурация и тестирование, услуги доставки и хранения, пресейл, инжиниринг и т.д. Продукция Nerpa собирается совместно с крупнейшими ИТ-вендорами, а модельный ряд включает клиентские и серверные решения, коммутаторы и прочее высокотехнологичное оборудование. Nerpa имеет собственную службу сертификации и сервисный центр, клиентам доступно сопровождение в режиме 24х7х365.