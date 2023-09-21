В облаке Cloud.ru появятся операционные системы Astra Linux

Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru заключил партнерское соглашение с российским вендором в области разработки инфраструктурного ПО группой компаний «Астра». Теперь операционные системы семейства Astra Linux доступны в облаке Cloud.ru.

Для клиентов компании Cloud.ru операционная система Astra Linux доступна в двух вариантах. Версия «Орел» подойдет тем заказчикам, кому нужна качественная отечественная ОС для развертывания сред разработки и сторонних сервисов, не требующих специальных средств обеспечения информационной безопасности. Версия «Воронеж» отвечает потребностям в работе с самыми чувствительными клиентскими данными и обеспечения максимального уровня защиты УЗ-1. Клиенты Cloud.ru могут выбрать наиболее подходящий вариант помесячной или годовой тарификации, возможность изменения состава и количества лицензий Astra Linux Special Edition в течение периода пользования.

«Операционная система Astra Linux – отличный пример того, как рынок отреагировал на уход некоторых иностранных вендоров. На сегодняшний день эта ОС отвечает всем необходимым техническим нормам, как и требованиям информационной безопасности, которые особенно важны в свете импортозамещения. Мы рады сотрудничеству с таким крупным разработчиком, ведь это даст нашим клиентам возможность выбрать ОС с эффективным и быстрым сопровождением», — отметил заместитель генерального директора Cloud.ru Михаил Лобоцкий.

ОС Astra Linux обеспечивает независимость и безопасность критически важных сервисов, заменяя некоторые иностранные решения: Microsoft Windows, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux. Среди ключевых особенностей отечественной ОС: централизованное управление, высокий уровень защиты конфиденциальных данных до уровня государственной тайны «особой важности».

«Организациям необходима надежная отечественная программная платформа, которая позволяет развертывать информационные системы в облаке, разрабатывать и развивать собственные цифровые продукты и сервисы с минимальными затратами и усилиями. Наше партнерство с компанией Cloud.ru, одним из лидеров российского рынка облачных услуг, открывает пользователям лучшие компоненты open source и наши собственные наработки, а также широкую экосистему отечественных приложений. Кроме того, мы помогаем клиентам облачных провайдеров без дополнительных затрат и рисков соблюдать все требования российского законодательства в области обработки и хранения данных», — отметил директор департамента по работе с партнерами ГК «Астра» Антон Рудевский.