Бизнес-платформа «Аксиома» совместима с ОС Astra Linux

ГК «Астра» и компания «Интерпроком», российский разработчик программных продуктов, протестировали платформу «Аксиома» на корректность работы в среде OC Astra Linux. По результатам испытаний «Аксиома» получила официальный сертификат совместимости Ready for Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Платформа «Аксиома» – это отечественное ПО, разработанное для управления физическими активами предприятия любого типа: землей, зданиями, сооружениями, дорогами, сетями, коммуникациями и т. д. Позволяет уменьшить стоимость владения и эксплуатации активов, продлить срок их службы, сократить расходы на техническое обслуживание и ремонт, а также упростить регистрацию и учет.

«Эффективное управление активами является одним из важнейших факторов для повышения непрерывности и устойчивости работы предприятий, где материальные активы играют критически важную роль. В условиях санкционного давления еще одним немаловажным фактором становится импортозамещение. Тестирование и подтверждение работоспособности платформы “Аксиома” на ОС Astra Linux является не только важной вехой в дорожной карте развития нашего продукта, но и отвечает запросам наших заказчиков из отраслей, оперирующих сложными активами и играющих важную роль в экономике страны — энергетика, транспорт, ритейл, аэропорты, нефтегазовый сектор, промышленный и государственный», — отметил Алексей Гладков, директор по управлению разработками компании «Интерпроком».

«К переходу на новые платформы всегда надо подходить очень взвешенно. Поэтому одной из важных задач программы Ready for Astra Linux является предоставление разработчикам возможности проверить их продукты на совместимость с операционной системой Astra Linux. Прохождение ряда испытаний с последующей сертификацией является своего рода маркером надежности и работоспособности ПО в тандеме с Astra Linux, повышает уровень доверия заказчиков и существенно уменьшает их риски при миграции на отечественные решения», — сказал Антон Рудевский, директор департамента по работе с партнерами ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет самостоятельные отечественные ИТ-бренды, и включает, наряду с ОС Astra Linux и комплексом средств виртуализации «Брест», диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеон — облачные технологии», комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный в ООО «Рубэкап», а также мобильное рабочее место WorksPad, систему корпоративной почты RuPost, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами компании ISPsystem DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Программные продукты ГК «Астра» используются в государственных и коммерческих организациях, в госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

«Интерпроком» — разработчик прикладного ПО для автоматизации бизнеса, системный интегратор, дистрибьютор программного обеспечения. Осуществляет поставки сетевого оборудования, аппаратных и программных систем. Оказывает сервисные услуги по внедрению профильных решений. Более 25 лет работает на рынке информационных технологий. Реализует сложные масштабные проекты в крупных компаниях с учетом индустриальной специфики, создавая востребованные цифровые бизнес-решения на основе инновационных ИТ-технологий. Развивает собственные разработки программных продуктов и сервисов, ряд из которых включен в реестр Российского ПО.