Исчезнувшую из российских магазинов Windows заменяют отечественные Linux

В российской рознице появились отечественные ОС и офисные программы на замену Microsoft Windows и Office. Так, в «М.Видео-Эльдорадо» теперь продаются «Ред ОС» и «Р7-офис». В скором будущем в ритейле могут появиться и лицензионные копии «Мой офис»

Программная импортонезависимость

Российские ритейлеры начали замещать американскую ОС Windows отечественными решениями на фоне ухода корпорации Microsoft из России. Как сообщили CNews представители «М.Видео-Эльдорадо», в магазинах сети появились лицензионные копии российского Linux-дистрибутива «Ред ОС», разработанного компанией «Ред софт».

Российским потребителям базовая версия «Ред ОС» обойдется в 3500 руб., пишет «Коммерсант». Столько стоит модификация системы для обычных настольных ПК. Также у системы есть серверная версия на замену Windows Server – она стоит 9500 руб.

Помимо вытеснения ОС Windows в российском ритейле начался процесс импортозамещения другого не менее популярного в стране и мире программного продукта Microsoft – пакета офисных программ Office. На замену ему в «М.Видео-Эльдорадо» появился отечественный «Р7-Офис». Начальная лицензия данного пакета обойдется российским потребителям в 3500 руб.

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Происходящее в российской рознице, в частности, постепенный переход на российские ОС и офисные программы, представители «М.Видео-Эльдорадо» объяснили CNews тем, что «решения российских разработчиков конкурентоспособны, становятся более узнаваемыми и востребованными». При этом они намекнули, что запас копий Windows и Office не бесконечны, подчеркнув, что пока что они «сохраняются».

Первый шаг

Если для «Ред софт» это не первый опыт реализации своей операционной системы через обычную офлайн-розницу, то компания «Р7» лишь только открывает для себя этот способ реализации продукции. Как сообщила «Коммерсанту» гендиректор «Р7» Наталия Агафонова, данный шаг является частью программы компании по расширению своего присутствия на рынке.

Наталия Агафонова подчеркнула, что подготовительные работы по выходу в классическую розницу в «Р7» началась еще в конце 2021 г., то есть за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине и последовавшего за ней ухода Microsoft с российского рынка. По ее словам, это связано «с большим спросом в сегменте малого и среднего бизнеса».

Что касается «Ред ОС», то она появилась в российской рознице в конце 2021 г. Первым ее начал продавать «Ситилинк». На вопрос об объемах реализации данной ОС представители ритейлера ответили: «Мы запустили в продажу продукцию "Ред cофт" в конце прошлого года. Мы видим, что интерес к отечественным операционным системам возрастает, и в настоящий момент такие продукты особенно актуальны. В августе продажи "Ред ОС" выросли в штуках более чем в два раза в "Ситилинке" по сравнению с предыдущим месяцем».

Чем ответят конкуренты

Над импортонезависимыми российскими ОС и офисными продуктами трудятся несколько компаний. К примеру, в России существует проект «Мой офис», создаваемый силами компании «Новые облачные технологии». В настоящее время приобрести его в розничных сетях невозможно, но в обозримом будущем все может измениться.

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Как сообщил CNews директор по продуктовому маркетингу «Мой офис» Петр Щеглов, интерес российских ритейлеров к продаже отечественных ОС и офисных программ связан «как с отсутствием зарубежных альтернатив на рынке, так и с увеличением спроса на альтернативные продукты, в том числе отечественные». «Очевидно, что продажа в рознице направлена на усиление присутствия производителя на B2C-рынке, где исторически доминируют решения ушедшего с рынка иностранного вендора, в том числе, и распространяемые нелегально», – сказал Петр Щеглов.

Он добавил также, что в настоящее время внутри компании ведется изучение возможности выхода в ритейл-сети. Окончательные выводы, по его словам, будут сделаны «после оценки бизнес-кейса». Сейчас мы в “Мой офис” концентрируемся на изменении пользовательских привычек и на упрощении доступа простых россиян к российскому ПО, – сообщил CNews Петр Щеглов. – Для домашних пользователей наши продукты доступны бесплатно, они включены в государственную программу предустановки, и кроме того, их можно скачать с корпоративного сайта myoffice.ru или из магазинов приложений операционных систем. На текущий момент приложения “Мой офис документы” и “Мой офис стандартный домашняя версия” скачали более 14 млн раз.

Одним из российских конкурентов операционной системы «Ред ОС» является Astra Linux. «Мы действительно можем подтвердить: с февраля интерес конечного пользователя к отечественным ОС значительно вырос, – сообщил CNews Антон Рудевский, директор департамента по работе с партнерами ГК «Астра». – Более того, периодически в магазинах появляются устройства с предустановленной Astra Linux. К сожалению, пока это происходит не системно и не носит массовый характер. Мы понимаем, что россияне десятки лет использовали западные ОС, и у них сформировались устойчивые привычки, от которых в один момент не уйти. И текущая ситуация – это благоприятное время для того, чтобы начать что-то менять. Мы как вендор, безусловно, заинтересованы в домашнем применении своего ПО. В качестве выхода на “конечника” более перспективным выглядит вариант с уже предустановленной ОС на устройство, нежели операционка из «коробки» для самостоятельной установки. Ведь прежде чем такие устройства попадают к пользователю, они официально протестированы экспертами ГК “Астра” и непосредственно вендорами “железа”, поэтому ими можно пользоваться сразу после покупки, минуя сложные для начинающего пользователя Linux аспекты, такие как установка, настройка, оптимизация».

О простом и быстром импортозамещении можно не мечтать

Переход пользователей с Windows на отечественные ОС и офисные продукты с высокой долей вероятности стремительным и простым не будет, считают опрошенные «Коммерсантом» представители ИТ-отрасли. По их мнению, основными потребителями отечественного софта такого плана будут корпоративные клиенты, а обычные пользователи предпочтут пиратскую версию Windows.

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Отчасти это уже происходит. Как сообщал CNews, после многочисленных санкций со стороны Microsoft в России взлетел спрос на нелицензионные копии ее программных продуктов.

Кроме того, в настоящее время далеко не все производители «железа» адаптируют свою продукцию под Linux. Это касается как новых устройств, так и старых, и при переходе на альтернативные ОС пользователи могут столкнуться с неработоспособностью тех или иных компонентов ПК. «Чтобы минимизировать подобные риски, устройства необходимо заранее протестировать на корректную работу под управлением ОС на Linux, прежде чем они попадут к пользователю», – заявил источник издания на ИТ-рынке.