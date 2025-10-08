Разделы

R-Style Softlab и «Группа Астра» расширяют стратегическое сотрудничество

Компании R-Style Softlab и «Группа Астра» заключили соглашение о партнерстве и сотрудничестве в части развития сервисов цифрового рубля. Подписи под документами поставили коммерческий директор R-Style Softlab Анастасия Строкова и директор по работе с клиентами и партнерами «Группы Астра» Антон Рудевский. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Соглашение касается сотрудничества в части импортозамещения критичной инфраструктуры финансового сектора, включая создание и эксплуатацию испытательных полигонов с участием Центрального банка России, а также разработку совместного программно-аппаратного комплекса (ПАК) для проектов, связанных с внедрением и развитием цифрового рубля.

В рамках сотрудничества стороны договорились о проведении совместных испытаний, пилотных внедрений ПО, а также о поддержке и развитии отечественного программного обеспечения.

«Наше стратегическое партнерство с R-Style Softlab выходит на качественно новый уровень. Компания-партнер создает комплексные программно-аппаратные решения на базе экосистемы «Группы Астра», которые важны для ведущих банков страны. Мы видим, как партнерская модель развивается: от точечных продаж к построению сложных технологических решений. Это именно тот результат, к которому мы стремимся в работе с нашими партнерами — создание инновационных продуктов, отвечающих самым строгим требованиям финансового сектора. Уверен, что наше сотрудничество будет и дальше укрепляться, открывая новые возможности для развития отечественной ИТ-индустрии», — отметил Антон Рудевский, директор по работе с клиентами и партнерами «Группы Астра».

«Нас связывает многолетнее сотрудничество, и БС RS-Bank V.6 имеет сертификат соответствия «Группы Астра». На стеке ОС Astra Linux работают наши коннекторы (сервисы для работы с ГИС). Подписанное сегодня соглашение усиливает взаимодействие и открывает следующий этап партнерства в части развития сервисов цифрового рубля и совместной разработки ПАК для ЦР – то есть проектов, которые нужны финансовому сектору уже сейчас», — отметила Анастасия Строкова, коммерческий директор R-Style Softlab.

