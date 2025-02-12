Строкова Анастасия
Строкова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 6
|Loginet - Логинет Рус 7 1
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1381 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5947 1
|Коркин Сергей 1 1
|Юматова Алена 1 1
|Зольников Станислав 1 1
|Предыбайло Вячеслав 22 1
|Сивцев Илья 140 1
|Степанов Владимир 76 1
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