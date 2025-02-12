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Индексная книга (каталог) CNews*
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Строкова Анастасия



12.02.2025 Dynamika и R-Style Softlab на конференции «Цифровизация финансового сектора 2025» 1
17.10.2024 «Р7-Офис» и «Эр-Стайл Софтлаб» объединят усилия для развития отечественного ПО 1
13.09.2023 R-Style Softlab вошла в рейтинг крупнейших поставщиков российских ИТ-продуктов и связанных с ними услуг по версии CNews 1
07.09.2023 R-Style Softlab вошла в рейтинг CNews крупнейших поставщиков российских ИТ-продуктов и связанных с ними услуг 1
23.12.2022 R-Style Softlab возвращается на рынок системной интеграции для реализации проектов импортозамещения 1
16.06.2022 «Сберкорус» и компания «Аквариус» подписали договор о партнерстве 1
06.06.2022 «Сберкорус» и российская операционная система Astra Linux подписали договор о партнерстве 1
21.09.2021 «Сберкорус» завершил процесс цифровой трансформации здравоохранения Курганской области 1
25.05.2021 «Эвотор» интегрировал сервис ЭДО «СберКоруса» 1
30.04.2021 «Сберкорус» автоматизировала документооборот для аграрной группы «Каменское — Шатовка» 1
27.05.2020 Сбербанк предоставил интеграционный модуль для работы с электронными документами 1
31.07.2018 ЭДО-проект «Корус Консалтинг СНГ» стартовал с площадки Loginet 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Строкова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 220 7
8256 6
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 853 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1909 4
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 652 4
R-Style - Эр-Стайл ГК 720 3
1С-Битрикс - Bitrix 581 2
Корус Консалтинг ГК 1222 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 493 2
Базальт СПО - BaseALT 662 2
Naumen - Наумен 627 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 192 2
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 26 2
Эвотор - Evotor 184 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 309 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 387 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
Merlion - Мерлион 807 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 638 1
ICL ГК 382 1
Visiology - Визиолоджи 72 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 132 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 6
Loginet - Логинет Рус 7 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1381 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5947 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12567 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30872 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15780 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9418 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6273 2
Маркировка - Marking 1062 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4022 2
InsurTech - E-полис - Электронная страховка - Электронный страховой полис 28 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 456 1
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 123 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3885 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25463 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15982 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29816 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14423 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13214 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11656 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12794 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2076 1
Моноблок - Monoblock PC 933 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11998 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16174 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 883 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12069 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6122 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5292 1
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 409 1
Электронный документ - Electronic document 1455 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3431 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 459 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1260 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4748 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24227 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1101 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 701 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 117 2
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 1
Сбер - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 40 1
1С:Документооборот КОРП 82 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 250 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 943 1
Linux OS 9998 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 347 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 244 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 249 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 263 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 310 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 282 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1589 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 438 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 25 1
НКТ - Р7-Офис 381 1
Коркин Сергей 1 1
Юматова Алена 1 1
Зольников Станислав 1 1
Предыбайло Вячеслав 22 1
Сивцев Илья 140 1
Степанов Владимир 76 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 3
Россия - УФО - Курганская область 504 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1887 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 107 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48187 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 4
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Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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