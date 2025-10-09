Разделы

R-Style Softlab и «Самолет Банк» подписали соглашение о сотрудничестве

Компании R-Style Softlab и «Самолет Банк» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Подписи под документом поставили председатель правления «Самолет Банк» Кирилл Варенцов и коммерческий директор R-Style Softlab Анастасия Строкова.

В рамках соглашения стороны договорились о технологическом сотрудничестве по реализации комплексных ИТ-проектов, включая переход на отечественные программные продукты для цифровизации банковских сервисов, разработку систем дистанционного банковского обслуживания, подключение к сервисам ГИС, а также платформе Цифрового рубля.

R-Style Softlab автоматизировала в «Самолет Банке» обмен информацией с Социальным фондом России, проведя внедрение коннектора «RS-Connect Pro. Cудебные ограничения».

Коннектор (модуль) «RS-Connect Pro. Cудебные ограничения» позволил обеспечить выполнение требований Федерального Закона о банкротстве №127-ФЗ, согласно которым кредитные организации обязаны оперативно взаимодействовать с Социальным фондом и предоставлять информацию, связанную с процедурой внесудебного банкротства физического лица.

Коннекторы платформы для работы с ГИС RS-Connect Pro (реестр РосПО) помогают банкам вести быстрый и эффективный обмен информацией с цифровыми госсервисами. Линейка коннекторов насчитывает более 40 модулей для всего спектра задач по обмену данными с ГИС.

