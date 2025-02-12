Dynamika и R-Style Softlab на конференции «Цифровизация финансового сектора 2025»
18 февраля 2025 года в Москве компания Dynamika совместно с R-Style Softlab представит доклад на тему «Банк под ключ: от сервера до смартфона. Полная трансформация банка.» в рамках участия в отраслевой конференции «Цифровизация финансового сектора 2025».
Спикерами выступят: Ольга Лебедева, CPO компании «Динамика», Анастасия Строкова, коммерческий директор R-Style Softlab.
В ходе выступления эксперты поделятся практическим опытом цифровой трансформации банков и расскажут, как построить современный банк с нуля, используя передовые ИТ-решения при партнерстве двух вендоров.
Основные темы доклада:
- Инфраструктура будущего: как выбрать надежную платформу для цифрового банка и обеспечить его бесперебойную работу.
- От идеи до реализации: какие этапы необходимо пройти для запуска банка и какие технологии обеспечат его конкурентоспособность.
- Тренды и вызовы: ключевые тенденции в развитии финтеха и их влияние на банковский сектор.
- Безопасность и регуляторика: как соответствовать требованиям ЦБ и защитить клиентов в цифровую эпоху.
- Клиентоцентричный подход: каким должен быть удобный и технологичный онлайн-банк для повышения лояльности клиентов.