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R-Style Softlab возвращается на рынок системной интеграции для реализации проектов импортозамещения

R-Style Softlab, разработчик собственных программных продуктов для финансового сектора, перезапускает направление системной интеграции и предоставления партнерской продуктовой линейки. Компанией проведен анализ запросов рынка и ключевых продуктов, требующих перевода на отечественные решения. По итогам исследования сформирован партнерский хаб для предложения рынку комплексного пакета импортозамещенных решений, соответствующего отраслевым трендам и требованиям клиентов. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab.

Расширение продуктового предложения за счет решений партнеров позволит компании масштабировать накопленную экспертизу ИТ-трансформации в финансовом секторе, распространив ее на новые сегменты рынка. Среди новых приоритетных направлений – агропромышленный сектор и проекты импортозамещения для среднего и крупного бизнеса.

Возможности партнерского хаба позволят R-Style Softlab реализовывать комплексные программы ИТ-трансформации, включающие замену оборудования, переход на отечественные решения базового и системного ПО, портацию корпоративных информационных систем и ПО для отдельных бизнес-направлений на российские аналоги.

Для компаний с государственным участием, на которые распространяются законодательные требования по обязательному ИТ-импортозамещению, R-Style Softlab предоставляет комплексное решение по внедрению программно-аппаратных продуктов. Его применение позволит бизнесу существенно сократить расходы на реализацию проекта замещения иностранных ИТ-продуктов.

Особенность предложения R-Style Softlab – разделение продуктов по направлениям деятельности и отраслям. В портфеле компании отечественные решения для финансовых подразделения бизнеса, для закупок и оперативного учета, логистики и HR, продаж и e-commerce, совместной работы и бизнес-коммуникаций, а также аналитики данных и защиты информации. Бизнес может подобрать как пакетное решение для своих задач, так и индивидуальный план перехода на импортозамещенное ПО и оборудование.

На сегодняшний день R-Style Softlab получила партнерский статус разработчиков программного обеспечения «», «Битрикс», ГК «Астра», Postgres Professional, КЭДО HR Link и Visiology. Компания также заключила партнерские отношения с производителями и поставщиками оборудования Aquarius, ICL, Depo и Merlion. В планах R-Style Softlab – дальнейшее расширение партнерского портфеля.

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«Партнерский хаб означает для R-Style Softlab новый этап развития, а для рынка – возможность реализовать сложные проекты ИТ-трансформации с одним партнером», - сказала Анастасия Строкова, коммерческий директор R-Style Softlab. – «Эта ситуация выигрышна для обеих сторон: R-Style Softlab получает возможность предложить больше вариантов ИТ-трансформации, а клиенты – партнера с огромной накопленной экспертизой ИТ-проектов».

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R-Style Softlab —российская ИТ-компания, разработчик программного обеспечения для цифровизации бизнес-процессов. Компания основана в 1995 г. Предлагает как готовые импортозамещенные решения для цифровизации организаций, так и индивидуальные ИТ-проекты для кредитных организаций, страховых компаний, предприятий агросектора, государственных институтов и госкорпораций. Линейка продуктов компании включает решения для фронт-офиса, системы хранения и анализа данных, автоматизированные банковские системы и платформы для управления деятельностью на финансовых рынках, инструменты для взаимодействия с государственными информационными системами, а также продукты для цифровой трансформации бизнеса.

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