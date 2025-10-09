Разделы

R-Style Softlab и Yadro расширяют сотрудничество в финтех-проектах

Компании R-Style Softlab и технологическая компания Yadro заключили соглашения о технологическом партнерстве и дальнейшем сотрудничестве. Взаимодействие распространяется на enterprise-решения Yadro (серверы и системы хранения данных) и персональные устройства Kvadra.

Компании договорились о совместных проектах в области комплексных решений для финансового сектора, включая сотрудничество в рамках задач испытательных отраслевых полигонов ИЦК «Финансы» по АБС и ДБО. Также стороны намерены развивать партнерство в проектах, связанных с внедрением и развитием платформы Цифрового рубля. В том числе проводить тестирования, пилотные испытания и внедрения, поддерживая бесшовное внедрение в действующие инфраструктуры финансового сектора.

Подписи под документом поставили коммерческий директор R-Style Softlab Анастасия Строкова и директор по развитию бизнеса Yadro Денис Каржавин.

Денис Каржавин, директор по развитию бизнеса Yadro, сказал: «Yadro имеет обширную экспертизу в создании инфраструктурных технологий, которые лежат в основе критичных ИТ-систем финансового сектора. Сотрудничество с R-Style Softlab позволит объединить этот опыт с практическими задачами отрасли и предложить зрелые решения, которые сделают работу бизнеса надежнее и устойчивее».

Анастасия Строкова, коммерческий директор R-Style Softlab, отметила: «Благодаря развитию собственной продуктовой линейки и партнерских программ R-Style Softlab предлагает рынку готовые программы ИТ-трансформации, включая замену оборудования и ПО для отдельных бизнес-направлений. Мы расширяем сотрудничество с лидерами рынка для совместного развития флагманских проектов для банков, сервисов цифрового рубля и формирования совместных предложений».

Дмитрий Черкасов, генеральный директор Kvadra, сказал: «Подписание соглашения подтверждает позиции Kvadra как надежного технологического партнера для крупных корпоративных клиентов в финансовом секторе. Наши решения полностью соответствуют высоким стандартам заказчика. Это стратегическое партнерство открывает новые возможности для цифровой трансформации финансовой отрасли с опорой на отечественные технологии».

Соглашения станут основой для дальнейшего развития совместных инициатив и поддержки цифровой трансформации финансового сектора.

