Разделы

Бизнес
|

R-Style Softlab и ГК «Катюша» подписали соглашение о технологическом партнерстве

R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, и российский разработчик, производитель офисной техники и комплектующих ГК «Катюша» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве.

Соглашение было подписано коммерческим директором компании R-Style Softlab Анастасией Строковой и генеральным директором «Катюша Принт» Максимом Виноградовым.

В рамках соглашения стороны намерены проводить совместную работу в области построения экосистемы импортозамещения, обеспечения перехода на отечественное ИТ-оборудование и популяризации технологий.

Андрей Шарак, Lansoft, — о трех стратегических направлениях развития рынка
Импортонезависимость

ГК «Катюша» — российский разработчик и производитель офисной техники, комплектующих, а также программных решений для управления инфраструктурой корпоративной печати, которое позволяет значительно повысить производительность труда сервисных подразделений, обеспечивает бесперебойную готовность устройств к работе и безопасность за счет отсутствия утечек информации с бумажных носителей. Продукция компании внесена в реестр Минпромторга.

R-Style Softlab является партнером ГК «Катюша». Офисная печатная техника из реестра Минпромторга была поставлена в дочерние компании группы РСХБ для замещения печатных устройств зарубежных вендоров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вышло глобальное обновление «Ред Адм Промышленная редакция 2.0»

Умные часы Apple Watch считают сожженные калории на глазок. Ошибка достигает 30%

В мире популярны IPD-платформы: приживутся ли они в России?

Никакого Gmail. Власти готовят запрет авторизации на российских сайтах с зарубежных почтовых адресов

Андрей Сунцов, «Петро Велт Технолоджис» — о трудностях импортозамещения при автоматизации ТОиР на удаленных объектах нефтесервисной компании

Трамп пересматривает гранты на микроэлектронику. У производителей чипов хотят отнять щедрые субсидии Байдена

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще