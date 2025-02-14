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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мезенцев Александр



14.02.2025 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2025» состоится 18 февраля 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
03.09.2024 Опрос ИT-руководителей: что мешает банкам выстроить единую систему цифровых решений 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
02.02.2006 В Байконуре проведут чемпионат по ракетомодельному спорту 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Мезенцев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12723 13
8259 13
Скала^р - ранее InterLab IBS 196 13
Diasoft - Диасофт 882 13
R-Vision - Р-Вижн 157 13
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1201 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2043 12
Ланит Интеграция 190 12
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 12
Газинформсервис - ГИС 278 12
Северсталь Инфоком 64 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 12
Сбер - СберБизнес Софт 56 12
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 70 12
Polymedia - Полимедиа 138 9
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 9
ФинГрад - FinGrad 33 9
Аусферр ИТЦ 28 9
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 35 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 8
Hoff Tech - Хофф Тех 41 8
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 6
МегаФон 8922 5
Ростелеком 9738 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 275 5
Сбер - СберАналитика 30 5
Picvario - Пикварио 15 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 240 4
ИАС Диджитал 7 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 3
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 2
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 1
Dynamika - Динамика 24 1
Сервис Плюс 183 1
ITG - ITPOD - ИТПОД 17 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 143 13
Альфа-Банк 1775 13
Алроса АК - Алмазы России — Саха 204 13
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 453 13
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 46 13
Кофемания 53 13
РЖД - Российские железные дороги 1910 12
ВТБ - Почта Банк 467 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 493 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 211 12
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 12
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 49 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 11
Северсталь ПАО - Severstal 483 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7358 9
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 466 9
ФосАгро 126 9
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 155 9
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 72 9
Восток-Сервис ГК 52 9
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 9
Finn Flare - ФФ Стайл 43 9
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 9
Cotton Club - Коттон Клаб 21 9
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 679 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 8
Hansa - Ханса 114 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 8
Ингосстрах СПАО 421 7
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 7
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 484 7
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11710 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 12
Федеральное казначейство России 1783 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3342 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2721 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2516 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 310 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4775 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19538 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66543 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50849 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27674 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6696 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21241 13
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2947 12
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4890 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8052 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12080 12
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6819 12
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 147 12
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3089 12
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1295 12
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 833 12
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 12
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 759 12
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1066 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13622 11
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5295 11
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6276 10
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4421 10
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3837 9
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 457 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30896 7
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 219 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4710 5
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2142 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10557 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10259 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4181 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4732 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8600 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5322 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5801 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 525 2
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 99 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 635 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2892 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2185 1
Новые облачные технологии - МойОфис 788 13
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 13
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 74 13
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 367 12
НКТ - Р7-Офис 383 12
Протек - Здравсити 26 12
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 12
Бизнес Технологии - Global-ERP 46 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 12
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 883 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 190 9
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 9
НКТ - Р7-графика 31 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 703 6
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 39 5
СалютДевайсы - GigaChat 196 4
Космодром Байконур 1067 1
Передовые технологии - RuDesktop 27 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 1
Linux OS 10005 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 146 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1270 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 268 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 925 1
Суровец Дмитрий 77 13
Шадаев Максут 1015 13
Глазков Александр 138 13
Галкин Николай 106 13
Цыганков Дмитрий 37 13
Урусов Виктор 128 13
Глухов Иван 28 13
Абакумов Евгений 206 12
Киселев Сергей 61 12
Врацкий Андрей 135 12
Джабиев Георгий 45 12
Кибалко Кирилл 36 12
Смирнов Вячеслав 41 12
Пирогова Ирина 29 12
Солдатенкова Ксения 26 12
Желтухин Вадим 32 12
Челидзе Джимшер 30 12
Натрусов Артем 284 11
Сабынин Андрей 36 11
Павлов Вадим 21 11
Замаруев Владимир 40 11
Лукьянов Олег 15 11
Батай Илья 55 10
Аксенов Олег 44 10
Чаркин Евгений 296 9
Михалев Евгений 89 9
Дунаев Сергей 55 9
Нестеров Алексей 144 9
Малышев Сергей 83 9
Краснов Александр 74 9
Катамадзе Анна 101 9
Никитин Сергей 72 9
Кузнецов Евгений 52 9
Новикова Елена 88 9
Ульянов Николай 112 9
Клявин Владимир 48 9
Теплицкий Дмитрий 73 9
Воронин Павел 139 9
Аветисян Арутюн 37 9
Петухов Антон 45 9
Россия - РФ - Российская федерация 145113 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43360 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17110 1
Италия - Итальянская Республика 4358 1
Испания - Королевство 3715 1
Украина 7622 1
Казахстан - Республика 5550 1
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Румыния 729 1
Сербия - Республика 338 1
Черногория 127 1
Швейцария - Лозанна 70 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17459 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5782 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48209 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8513 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14435 13
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 265 13
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 370 12
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5989 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51313 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2934 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4844 9
Экономический эффект 1071 9
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1334 9
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4671 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18618 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7014 5
Кредитование - Сrediting - Заём 6723 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4018 2
Энергетика - Energy - Energetically 5106 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29234 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5790 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 524 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3498 1
Металлы - Никель - Nickel 331 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2373 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 720 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10986 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 12
РАН - Российская академия наук 1882 12
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 168 12
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 13
CNews AWARDS - награда 521 12
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 12
ИнфоКом 103 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340890, в очереди разбора - 768681.
Создано именных указателей - 168623.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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