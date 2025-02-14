Мезенцев Александр
Мезенцев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Суровец Дмитрий 77 13
|Шадаев Максут 1015 13
|Глазков Александр 138 13
|Галкин Николай 106 13
|Цыганков Дмитрий 37 13
|Урусов Виктор 128 13
|Глухов Иван 28 13
|Абакумов Евгений 206 12
|Киселев Сергей 61 12
|Врацкий Андрей 135 12
|Джабиев Георгий 45 12
|Кибалко Кирилл 36 12
|Смирнов Вячеслав 41 12
|Пирогова Ирина 29 12
|Солдатенкова Ксения 26 12
|Желтухин Вадим 32 12
|Челидзе Джимшер 30 12
|Натрусов Артем 284 11
|Сабынин Андрей 36 11
|Павлов Вадим 21 11
|Замаруев Владимир 40 11
|Лукьянов Олег 15 11
|Батай Илья 55 10
|Аксенов Олег 44 10
|Чаркин Евгений 296 9
|Михалев Евгений 89 9
|Дунаев Сергей 55 9
|Нестеров Алексей 144 9
|Малышев Сергей 83 9
|Краснов Александр 74 9
|Катамадзе Анна 101 9
|Никитин Сергей 72 9
|Кузнецов Евгений 52 9
|Новикова Елена 88 9
|Ульянов Николай 112 9
|Клявин Владимир 48 9
|Теплицкий Дмитрий 73 9
|Воронин Павел 139 9
|Аветисян Арутюн 37 9
|Петухов Антон 45 9
|Россия - РФ - Российская федерация 145113 16
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43360 8
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17110 1
|Италия - Итальянская Республика 4358 1
|Испания - Королевство 3715 1
|Украина 7622 1
|Казахстан - Республика 5550 1
|Чехия - Чешская Республика 1310 1
|Румыния 729 1
|Сербия - Республика 338 1
|Черногория 127 1
|Швейцария - Лозанна 70 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17459 1
|РАН - Российская академия наук 1882 12
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 168 12
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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