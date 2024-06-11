Astra Linux будет доступна клиентам «Инферит Облака»

«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного ПО, и российский облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявили о подписании партнерского договора по использованию защищенной ОС Astra Linux в облачной инфраструктуре.

«Группа Астра» и российский облачный провайдер «Инферит Облако» подписали партнерский договор, согласно которому пользователи облачного провайдера смогут заказывать виртуальные серверы на базе защищенной российской операционной системы. В рамках договора «Группа Астра» передает дистрибутив операционной системы Astra Linux партнеру «Инферит Облако», который в свою очередь размещает информацию на сайте и в личном кабинете партнёров и клиентов. Таким образом пользователи могут создавать виртуальные машины и устанавливать на них дистрибутивы с оплатой по подписной модели.

«Развитие облачных решений — одно из важнейших стратегических направлений нашего бизнеса. Оно включает в себя не только разработку собственных продуктов и технологий, но и сотрудничество с облачными провайдерами. Мы рады объединить усилия с поставщиком cloud-сервисов «Инферит Облако» для предоставления российским клиентам доступа к защищенной операционной системе Astra Linux. «Инферит Облако» — достаточно молодая компания, но она уже положительно зарекомендовала себя на рынке. Уверен, что наше партнерство позволит организациям легко развертывать и масштабировать свои ИТ-ресурсы на базе надежной и сертифицированной, самой популярной отечественной ОС, не беспокоясь о вопросах безопасности и соответствия требованиям законодательства», — сказал директор по работе с партнерами и странами ближнего зарубежья «Группы Астра» Антон Рудевский.

В «Инферит Облаке» отмечают, что среди бизнеса растет интерес к отечественным операционным системам. Импортозамещение стимулируется государственным регулированием и потребностью в дальнейшем использовании российских программных решений. С этой точки зрения операционная система рассматривается как фундамент для стратегии импортонезависимости.

Клиентам «Инферит Облако» операционная система Astra Linux доступна в двух вариантах. Версия «Орел» подойдет тем заказчикам, кому нужна качественная отечественная ОС для развертывания сред разработки и сторонних сервисов, не требующих специальных средств обеспечения информационной безопасности. Версия «Воронеж» отвечает потребностям в работе с самыми чувствительными клиентскими данными и обеспечения максимального уровня защиты УЗ-1.

«Продуктовая линейка «Инферит Облако» учитывает ожидания российского бизнеса, особенно в части защиты инфраструктуры и данных. Astra Linux отличается встроенными запатентованными средствами защиты информации и полностью соответствует нашей стратегии. Также модель оплаты по подписке делает реализацию импортозамещения ОС доступнее, клиенты могут более гибко управлять ресурсами. Мы уверены, что сотрудничество с «Группой Астра» несет ощутимые преимущества клиентам и партнерам», — отметил директор облачных продуктов «Инферит» Максим Мантуров.