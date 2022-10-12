Мини-компьютер «АТБ-ATOM-1» работает под управлением ОС Astra Linux

ГК «Астра» и российский разработчик, производитель электронных устройств «АТБ электроника» заявляют о совместимости мини-компьютера «АТБ-ATOM-1» и операционной системы Astra Linux Special Edition, включая актуальное обновление 1.7. По итогам комплекса испытаний эксперты убедились, что под управлением отечественной ОС устройство работает корректно, и пользователям доступен весь его функционал. В результате решение было официально сертифицировано в рамках программы Ready for Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

«АТБ-ATOM-1» — это универсальный мини-компьютер на базе процессора Intel Atom с архитектурой Intel 64, в котором реализован основной функционал ПК и заложена возможность глубокой кастомизации. Компактное устройство оснащено множеством современных инструментов для решения разнообразных задач. В их числе встроенная видеосистема с расширенным преобразованием медиаданных и поддержкой Intel Quick Sync Video, аудиосистема с поддержкой Dolby и Dolby Pro Logic IIx, расширенный набор распространенных интерфейсов, твердотельный жесткий диск, высокоскоростная оперативная память и технология виртуализации Intel (VT-x). Легкий компактный корпус компьютера позволяет разместить его на рабочем месте, а система пассивного охлаждения минимизирует уровень шума. К преимуществам устройства производитель также относит низкое энергопотребление и расширенный диапазон рабочих температур. Универсальная платформа позволяет наращивать производительность, ее можно оптимизировать для решения различных задач за счет подбора соответствующих комплектующих.

АТБ-ATOM-1

Устройство включено в «Реестр промышленной продукции, произведенной на территории России» и в «Единый реестр российской радиоэлектронной продукции».

«Хотелось бы добавить, что программно-аппаратный комплекс “АТБ-АТОМ-1” с отечественной операционной системой Astra Linux может использоваться не только как АРМ, но и как автономное вычислительное устройство для решения задач защиты информации, Edge вычислений и управления в критической информационной инфраструктуре. Мы открыты для сотрудничества с отечественными разработчиками программного обеспечения и благодарны специалистам ГК “Астра” за их работу по тестированию на совместимость нашей аппаратной платформы с ОС Astra Linux», — сказал руководитель центра разработки «АТБ электроника» Анатолий Вершинин.

«Специалисты ГК “Астра” всегда исходят из того, что всем корпоративным клиентам нужен не софт сам по себе, а связка ПО и “железа”. Сейчас зарубежные производители перестают поставлять и поддерживать свои аппаратные решения. Все это вызывает множество проблем, и создание отечественных компьютеров, совместимых с импортонезависимым ПО, — это наилучший выход из сложившейся ситуации. Мы благодарны коллегам из “АТБ электроники” за сотрудничество: результаты нашей совместной работы сегодня крайне важны, так как они позволяют обеспечивать заказчиков надежными рабочими местами с современным функционалом при любых внешних условиях», — отметил Антон Рудевский директор департамента по работе с технологическими партнерами ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет самостоятельные отечественные ИТ-бренды, в число которых, наряду с ОС Astra Linux и программным комплексом «Средства виртуализации «Брест», входят диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеон — облачные технологии», комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный в ООО «Рубэкап», а также мобильное рабочее место WorksPad, система корпоративной почты RuPost, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и три платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами от компании ISPsystem: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Программные продукты ГК «Астра» используются в государственных и коммерческих организациях, в госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

«АТБ электроника» — российский разработчик и производитель электронных устройств, участник отраслевых ассоциаций и объединений. Производство и R&D-центр находятся в Москве, занимают более 4500 кв. м. Компания выпустила первую в России линейку ОЕМ-оборудования для промышленного интернета вещей (IIOT), разработала мини-компьютеры и процессорные модули с использованием российских и иностранных процессоров.