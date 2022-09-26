В продажу поступают зарубежные ноутбуки с предустановленной главной российской ОС

В российской рознице появятся ноутбуки Hiper с предустановленной операционной системой Astra Linux. Продавать устройства первым начнет «Ситилинк» – в ассортименте сети они появятся с октября 2022 г. До сих пор Hiper предлагала покупателям в основном бытовую технику и гаджеты для «умного» дома.



В Россию везут ноутбуки Hiper

С октября 2022 г. «Ситилинк» начинает продажи ноутбуков Hiper Workbook с предустановленной операционной системой Astra Linux, сообщили CNews представители группы «Астра». Устройства будут представлены эксклюзивно на сайте «Ситилинка».

На витринах ритейлера появятся шесть моделей ноутбуков из серии Workbook. В линейке представлены устройства с пластиковым корпусом и 15,6-дюймовым экраном. Оснащены ноутбуки процессорами Intel Core i3, i5 или i7 11-го поколения и AMD Ryzen 5. Покупателям будут доступны конфигурации с 8 или 16 ГБ оперативной памяти и объемом SSD накопителя на 256 ГБ и 512 ГБ. Такая начинка позволяет оперативно работать с таблицами, текстами, десятками открытых вкладок браузера и со специализированным ПО.

На устройствах по умолчанию предустановлены ОС Astra Linux и набор софта для работы или учебы: офисный пакет, браузер, мультимедийный плеер и другие программы. Сколько будут стоить ноутбуки, пока неизвестно.

«Согласованные объемы до конца 2022 г. по поставкам ноутбуков Hiper с предустановленной ОС Astra Linux составляют 5 тыс. штук, которые могут быть увеличены в зависимости от спроса», – сообщили в беседе с CNews представители Astra Linux.

Известно также, что помимо этих моделей в рамках первой поставки Hiper также завезет в Россию игровые ноутбуки, ультрабуки Yoga 360 и высокопроизводительные системы для дизайнеров и видеооператоров – но уже на других ОС.

Что касается выпуска китайских ноутбуков под управлением Astra Linux, в компании называли это знаковым событием, так как за десятки лет россияне привыкли к зарубежным ОС.

«На данном этапе мы не рассчитываем на серьезную коммерческую выгоду, – отметил Антон Рудевский, директор департамента по работе с партнерами Группы «Астра». – Для нас главное – это показать конечным пользователям, что Astra Linux открывает для них те же возможности, что и другие ОС, и что к ней легко привыкнуть».

«За последние полгода мы видим растущий тренд на покупку отечественного программного обеспечения – как розничные покупатели, так и корпоративные клиенты стали чаще выбирать российское ПО, – утверждает Алексей Дашкевич, руководитель группы закупок компьютеров и ноутбуков «Ситилинка». – Кроме того, по данным опроса клиентов «Ситилинка», перешли или планируют перейти на отечественные программные продукты более трети представителей российского бизнеса».

Чем известна Hiper

Компания Hiper была основана в 2001 г. в городе Милтон Кейнс в Великобритании. Вскоре у нее появились офисы по всей Европе: в Германии, Франции, Италии, России, продукция продавалась более чем в 15 странах. В 2010 г. компанию выкупил гонконгский консорциум; штаб-квартира была переведена в Гонконг. Сегодня Hiper работает в США, Европе и Азии и производит компоненты «умного дома»: лампочки, выключатели, розетки, камеры, климат-гаджеты. Также компания известна производством наушников, колонок, микрофонов, медиаплееров, проекторов и очков виртуальной реальности. Производит Hiper также внешние аккумуляторы power bank, USB-накопители, SD-карты, SSD-накопители и электросамокаты.

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Сегодня спектр ее продукции расширился, и вендор представляет несколько линеек портативных компьютеров.

В августе 2022 г. CNews также писал о том, что бренд Hiper представил новое для себя направление – умные телевизоры на платформе «Яндекс». На данный момент ассортимент Hiper насчитывает шесть моделей с диагоналями от 24 до 65 дюймов. В мае 2022 г., по данным группы «М.видео-Эльдорадо», в число пяти самых популярных у россиян производителей электротранспорта вошли самокаты Hiper.

Техника с «Астрой»

Напомним, группа «Астра» объединяет несколько ИТ-брендов, в число которых, наряду с ОС Astra Linux и программным комплексом средств виртуализации «Брест», входят и другие продукты. Среди них – диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеон – облачные технологии», комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный в «Рубэкап». В перечень входят также мобильное рабочее место WorksPad, система корпоративной почты RuPost, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro. К «Астре» относятся и три платформы управления физической и виртуальной инфраструктурой компании ISPsystem: DCImanager, VMmanager и BILLmanager.

Как сообщили CNews представители компании, в ближайшие полгода в рознице должна появиться техника с Astra Linux и других производителей. Группа планирует продолжить активную работу в b2c-сегменте, чтобы расширить спектр партнеров-вендоров, которые будут предлагать устройства на российской платформе.

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В 2021 г. «Астра» заняла 69% рынка российских разработчиков ОС против 43% в 2020 г., обогнав по темпам роста конкурентов – «Базальт СПО» («Альт»), «Ред софт» («Ред ОС»), НТЦ ИТ РОСА (РОСА).

