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Hiper пополнил ассортимент доступными умными телевизорами на платформе «Яндекс»

Бренд Hiper представил новое для себя направление – умные телевизоры на платформе «Яндекс». На данный момент ассортимент Hiper насчитывает 6 моделей с диагоналями от 24 до 65 дюймов, среди которых пользователь сможет подобрать телевизор под свои требования и бюджет.

Модели начального уровня H24YQ2200GR и H32YQ2200GR обладают экранами с диагональю 24 и 32 дюйма соответственно и разрешением HD Ready (1366x768 пикселей). Данные модели оснащены четырёхъядерным процессором, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти. Поддерживается 2,4 ГГц Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth версии 4.2.

В моделях U43YQ2200GR, U50YQ2200GR, U55YQ2200GR и U65YQ2200GR установлены экраны размером 43, 50, 55 и 65 дюймов соответственно. Разрешение экранов – Ultra HD 3840х2160 пикселей. Четкость и плавность работы интерфейса достигается благодаря мощному четырёхъядерному процессору, 1,5 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной. На борту присутствуют все современные стандарты – двухдиапазонный (2,4 и 5 ГГц) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, HDMI 2.1.

Все модели оборудованы встроенными динамиками с поддержкой технологии Dolby Digital+, благодаря чему выдают мощное и объёмное звучание. Благодаря подсветке Direct LED у телевизоров Hiper отсутствуют засветы, подсветка проходит равномерно и обеспечивает большую яркость картинки. Углы обзора 178°/178° позволят зрителю наслаждаться просмотром контента практически с любой удобной точки. Телевизоры Hiper способны принимать сигнал по стандартам DVB-S2, DVB-S, DVB-C, DVB-T2 и DVB-T. Также в телевизорах реализовано голосовое управление. Благодаря встроенным USB разъемам вы сможете воспроизвести контент с любого носителя, будь то USB флешка или внешний жесткий диск.

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Телевизор Hiper U43YQ2200G

Контентная платформа компании «Яндекс», работающая на базе ОС Android (используется открытая версия Android Open Source Project), дает пользователям возможность смотреть более 200 телеканалов «Яндекс.эфира», фильмы и сериалы из медиатеки онлайн-кинотеатра «Кинопоиск HD», ролики с YouTube, а также воспользоваться другими возможностями умного телевизора, имеющего доступ в интернет через модуль Wi-Fi. Если встроенных приложений вам не хватает – вы можете установить нужные вам apk-файлы с внешнего носителя.

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Телевизоры Hiper доступны в продаже на маркетплейсе Wildberries.

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