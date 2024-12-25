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HiPER Workbook



25.12.2024 Обзор ноутбука HIPER WORKBOOK I151: универсальный помощник для дома и офиса 2
25.10.2022 Merlion привез в Россию ноутбуки HIPER 1
12.10.2022 В России за неделю вдвое вырос спрос на отечественное ПО 1
12.10.2022 Российские компании переходят на отечественное 1
26.09.2022 В продажу поступают зарубежные ноутбуки с предустановленной главной российской ОС 2

Публикаций - 5, упоминаний - 7

HiPER Workbook и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
Ред Софт - Red Soft 700 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Базальт СПО - BaseALT 655 2
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 74 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
Merlion - Мерлион 793 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Nvidia Corp 3487 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
Intel Corporation 12197 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 2
Микрофон - Microphone 2501 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4402 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1008 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
Наушники - Headphones 3999 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1736 1
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 961 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1136 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 405 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 441 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1249 1
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 3
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 149 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
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Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 310 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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