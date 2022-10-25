Merlion привез в Россию ноутбуки HIPER

Компания Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, дополнила портфель техники HIPER ноутбуками с широким ассортиментом конфигураций. Партнерам Merlion стали доступны портативные компьютеры трех продуктовых линеек, которые позволяют сформировать полноценное предложение для любых заказчиков и пользователей. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Компания HIPER – производитель широкого спектра инновационных продуктов. Теперь HIPER впервые представляет российскому рынку новый класс востребованных устройств – ноутбуков.

«Емкий российский рынок сегодня столкнулся с недостатком предложения в одном из самых массовых сегментов – ноутбуках. Уход многих игроков привел к возникновению пустот сразу в нескольких категориях, от моделей для «массового пользователя» до высокопроизводительных систем. Мы, вместе с компанией Merlion, готовы помочь нашим партнерам предложить их клиентам широкий выбор различных моделей современных портативных компьютеров, адресованных самым разным категориям клиентов», – сказала Марина Полянская, руководитель ИТ-департамента HIPER.

HIPER DZEN

Партнерам Merlion стали доступны для заказа ноутбуки HIPER трех продуктовых линеек.

Ноутбуки HIPER WORKBOOK – мобильные рабочие станции, предназначенные для решения широкого круга типичных офисных задач. Они подойдут как офисным сотрудникам, так и домашним пользователям и учащимся. Процессоры Intel Core i3 или Intel Core i5 10 и 11 поколений (зависит от конфигурации) в сочетании с 8/16 ГБ оперативной памяти и объемным SSD-накопителем позволяют позиционировать их как универсальные производительные и мощные устройства для повседневного использования.

Линейка HIPER DZEN – самая представительная в продуктовой категории вендора. В нее входят как «массовые» устройства для повседневного использования, так и высокопроизводительные модели, адресованные требовательным пользователям. Кроме того, несколько моделей линейки могут использоваться для решения специфических задач, связанных с цифровым творчеством: компьютерной графики, мультимедиа, конструкторской работы. Ноутбуки HIPER DZEN работают под управлением процессоров Intel Core 11 поколения, имеют в зависимости от конфигурации 8 или 16 ГБ оперативной памяти и оснащены объемными SSD-накопителями на 256 или 512 ГБ. Доступны модели с дискретной видеокартой Nvidia GeForce MX450.

HIPER EXPERTBOOK – серия высокопроизводительных ноутбуков, адресованных пользователям, которые значительную часть времени проводят в дороге. Их отличительная черта – небольшие вес и габариты в сочетании с передовыми комплектующими. Устройства этой линейки оснащены, в зависимости от модели, процессорами AMD Ryzen 5 и AMD Ryzen 7 поколения Zen 3, оперативной памятью от 8 ГБ до 16 ГБ и твердотельными накопителями объемом 256 ГБ или 512 ГБ.

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«Компания HIPER известна не только как производитель высококачественной электроники, но и как вендор, создающий комфортные условия сотрудничества для своих партнеров. Появление сразу нескольких линеек ноутбуков – устройств, которые широко востребованы в нашей стране – гармонизирует продуктовый портфель вендора и позволит заметно пополнить предложение как игроков розничного рынка, так и компаний, специализирующихся на работе в корпоративном сегменте», – сказала Татьяна Скокова, директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion.

Все предлагаемые HIPER и Merlion ноутбуки обеспечены вендорскими гарантиями и поддержкой. Они уже доступны для заказа со склада дистрибьютора.

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Merlion – российский широкопрофильный дистрибьютор на российском рынке. Компания успешно развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. Партнерская сеть Merlion насчитывает 800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России. Общая площадь складских помещений компании 280 тыс кв. м. В портфеле компании Merlion 1900 брендов и более 244 тыс. позиций ассортимента.

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HIPER — международная компания, основанная в 2001 г. в городе Милтон Кейнс, Великобритания. В 2010 г. компания была выкуплена гонконгским консорциумом, а ее штаб-квартира переведена в Гонконг. HIPER работает в США, Европе и Азии. Одним из ключевых направлений компании является производство ИТ-техники под собственным брендом, в частности, мониторов, моноблоков, мини-ПК, серверных платформ и другой продукции.