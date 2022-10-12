Российские компании переходят на отечественное

Российский интернет-ритейлер России «Ситилинк» зафиксировал рост спроса на отечественные программные продукты. За период с 19 по 25 сентября 2022 г. продажи российского ПО (в штуках) выросли в два раза по сравнению с предыдущей неделей. Об этом CNews сообщили бы представители «Ситилинка».

Специалисты компании отмечают, что спрос на отечественные программные продукты активно растет, как среди розничных клиентов, так и среди юридических лиц. В «Ситилинке» во II квартале 2022 г. продажи российского программного обеспечения (в штуках) выросли на 10% среди корпоративных клиентов по сравнению с первым кварталом. При этом в III квартале 2022 г. продажи выросли уже на 20% по сравнению со вторым кварталом. Эксперты отмечают, что цифры роста разгоняются. Для сравнения розничные клиенты стали приобретать отечественные программные продукты примерно на 25% чаще в III квартале 2022 г., чем в предыдущем.

Исследование компании «Ситилинк» подтверждает тренд. Опрос среди корпоративных клиентов показал, что 48% респондентов готовы переходить на товары отечественных производителей и чаще смотрят на российские бренды.

“Популярность российского ПО возрастает из-за приостановки деятельности некоторых иностранных производителей. Многие компании уже сейчас задумываются перейти на софт отечественного производства. Выбор перед ними сейчас стоит крайне сложный. С одной стороны – привычные интерфейсы производителей, которые официально объявили о приостановке своей деятельности на территории России и оставили клиентов без поддержки и последних обновлений. С другой стороны, отечественные производители, с продуктом которых ряд клиентов не был знаком до текущего момента, но при этом, можно быть уверенными в завтрашнем дне. Эти компании не оставят своих клиентов без технической поддержки и каждый квартал выпускают обновления по своим продуктам, где учитывают потребности клиентов», - сказала Елена Родимова, руководитель группы закупок программного обеспечения и серверного оборудования «Ситилинка».

Самые популярные среди юридических лиц российские операционные системы на рынке от производителей Astra Linux, BaseAlt и «Ред софт». В «Ситилинке» продажи «Ред ОС» запущены с конца 2021 г. В III квартале 2022 г. продажи корпоративным клиентам данной операционной системы выросли на 7% в штуках по сравнению со II кварталом 2022 г.

В ближайшее время в «Ситилинке» начнутся продажи ноутбуков Hiper Workbook с предустановленной ОС Astra Linux.

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Среди производителей антивирусов лидером по данным «Ситилинка» был и остается отечественный продукт Kaspersky как среди розничных, так и среди корпоративных клиентов. Продажи данного продукта корпоративным клиентам в 3 квартале по сравнению со вторым выросли примерно еще на 20%.

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У «Ситилинк» более 250 тыс. корпоративных клиентов. «Ситилинк» продает 150 тыс. наименований цифровой и бытовой техники, а также автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику. Сейчас у компании 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 500 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.