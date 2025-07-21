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«Инферит ОС» подтвердил совместимость операционной системы «МСВСфера АРМ» 9 с техникой Hiper

Российский разработчик «Инферит ОС» (ГК Softline) и производитель ИТ-устройств Hiper сообщили о совместимости своих продуктов – ноутбуков и ПК Hiper с ОС «МСВСфера АРМ» 9. Тестовое испытание подтвердило корректную работу ОС на ключевых моделях Hiper. Такая интеграция позволяет использовать устройства в компаниях с повышенными требованиями к импортонезависимости и отвечает стратегии ГК Softline по укреплению цифрового суверенитета России. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Теперь у клиентов Hiper есть возможность получить готовую к эксплуатации российскую программно-аппаратную платформу. Это важно для организаций, в планах которых перейти на отечественные ИТ-решения.

Совместимость позволяет использовать операционную систему «МСВСфера АРМ» 9 на ноутбуках Hiper Workbook U26 и Workbook I151, мини-ПК Hiper Factum FN2 и Factum FT20 и моноблоке Hiper V6. Устройства подходят для офисной работы и решения задач с помощью мультимедийных и других ресурсоемких приложений. Применяются в корпоративном и государственном секторах.

ОС «МСВСфера АРМ» 9 — флагманское решение «Инферит ОС» для рабочих станций, созданное с учетом потребностей российского ИТ-рынка. Система содержит набор предустановленных приложений для офисной работы и обеспечивает доступ к облачным сервисам. «МСВСфера АРМ» 9 является полноценной альтернативой Windows и macOS и одинаково работает на разных типах устройств: от мини-ПК и ноутбуков до полноценных моноблоков.

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Цифровизация

«Для нас важно, чтобы техника Hiper была не просто производительной, но и готовой к использованию в рамках импортонезависимой ИТ-инфраструктуры. Совместимость с ОС “МСВСфера АРМ” 9 открывает для наших заказчиков надежную российскую платформу – с проверенной стабильностью, поддержкой и возможностью быстрого развертывания», – сказала Марина Полянская, управляющий директор ИТ-департамента Hiper.

«Совместимость с техникой Hiper расширяет экосистему “Инферит ОС” и дает заказчикам больше гибкости при переходе на отечественное ПО. Мы видим растущий запрос на комплексные решения “из коробки” – когда операционная система и оборудование работают как единое целое. Такие партнерства упрощают миграцию, сокращают сроки внедрения и минимизируют риски для ИТ-инфраструктуры», — отметила Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС».

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