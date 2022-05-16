«Инфосистемы джет» и ГК «Астра» обеспечат качество и надежность импортозамещенных ИТ-систем

ГК «Астра» продолжает развивать стратегически важное направление работы — институт доверенных системных интеграторов, цель которого — сделать так, чтобы переход на отечественное ПО был максимально простым и комфортным для российских организаций. Компания «Инфосистемы джет» вошла в число доверенных партнеров: ее специалисты не просто поставляют лицензии на использование продуктов ГК «Астра», а совместно с разработчиком реализуют пилотные проекты для заказчиков и фокусируются на эффективной интеграции решений вендора в существующие ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

В сферу компетенции «Инфосистемы джет» входят адаптация обновленных ИТ-систем с учетом задач и специфики деятельности заказчиков, их дальнейшее сопровождение и полный спектр услуг технической поддержки.

Недавно ИТ-компания запустила на своих мощностях новый демостенд, где развернуты актуальные версии продуктов вендора. В их числе защищенная ОС Astra Linux, средства виртуализации «Брест», VDI-система Termidesk, программный комплекс для резервного копирования RuBackup, мобильные рабочие места WorksPad, ПО для управления доменом ALD Pro и др. Перед запуском проектов внедрения заказчик может на практике ознакомиться с функционалом того или иного продукта и убедиться в его соответствии требованиям бизнеса. Если требуется какая-либо доработка, эксперты «Инфосистемы джет» решают эту задачу совместно со специалистами ГК «Астра».

«Наши заказчики — это крупнейшие российские компании из топ-500 и для них важно, чтобы ИТ-инфраструктура работала бесперебойно, несмотря ни на какие внешние факторы. Именно поэтому наша первостепенная задача — сделать все для того, чтобы решения ГК “Астра” могли максимально бесшовно встроиться в существующую ИТ-систему и органично дополнить ее. Для этого мы тестируем продукты в своих лабораториях и только когда уверенны в их качестве — предлагаем внедрение», — сказал Александр Чистов, руководитель по работе с вендорами «Инфосистемы джет».

Компания «Инфосистемы джет» является официальной демолабораторией вендора: команды экспертов обеих компаний проводят испытания совместимости ПО ГК «Астра» с программными и аппаратными решениями иностранных и отечественных производителей, проверяют надежность и производительность ИТ-систем, а также определяют, насколько легко и корректно тот или иной продукт встраивается в существующую ИТ-инфраструктуру. Результаты этих исследований учитываются при выпуске новых релизов продуктов, что позволяет вендору заблаговременно реализовать необходимый функционал.

«Сейчас спрос на ПО ГК “Астра” стремительно растет, и нам важно, чтобы каждый заказчик мог быстро перейти на наши продукты и сохранить непрерывность своих процессов. Поэтому мы делаем серьезную ставку на сотрудничество с нашими стратегическими партнерами — доверенными системными интеграторами. Коллеги из "Инфосистем джет" обладают обширной экспертизой в части наших продуктов, они способны не просто интегрировать их в ИТ-системы, а сделать так, чтобы клиент избежал простоя. Сотрудничество такого уровня открывает новые горизонты для всех: и для нас, и для системного интегратора, и для конечных пользователей», — отметил Антон Рудевский, директор департамента по работе с партнерами ГК «Астра».

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ГК «Астра» — объединение самостоятельных отечественных ИТ-брендов, включающее, наряду с ОС и системой виртуализации Astra Linux, диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеон — облачные технологии», комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный в ООО «Рубэкап», а также мобильное рабочее место WorksPad, систему корпоративной почты RuPost, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами от компании ISPsystem: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Программные продукты ГК «Астра» используются в государственных и коммерческих организациях, в госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

«Инфосистемы джет» — российская ИТ-компания. С 1991 г. работает на рынке системной интеграции, реализуя ежегодно более 1000 проектов, многие из которых уникальны по масштабу и сложности. Штат — более 1800 сотрудников.

Компания располагает более 10 офисами и представительствами в России и СНГ и ведет проекты в других странах. Лидер среди крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров (CNews Analytics, 2020г.), топ-3 крупнейших интеграторов России в сфере защиты информации (CNews Analytics, 2020г.).

Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений enterprise-уровня, промышленная безопасность и IoT.