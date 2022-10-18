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Infoland Инфолэнд -

Infoland - Инфолэнд -

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.10.2022 ОС Astra Linux Special Edition совместима с системой виртуализации zVirt 2
16.05.2022 Российский разработчик «Инфолэнд» сменил название на Orion soft 1
13.05.2022 OCS представила ПАК для повышенной устойчивости ИТ-инфраструктуры 1
24.02.2022 Система виртуализации zVirt совместима с диспетчером подключений виртуальных рабочих мест Termidesk 3
10.11.2021 «Газпром» закупает российский Linux и защитное ПО на 52 млн руб., считая это маркетинговым исследованием 1
03.11.2021 Подтверждена совместимость zVirt и СКДПУ НТ 1
09.12.2020 Подтверждена совместимость системы виртуализации zVirt 4.3 и решения для удаленного доступа Termit с ОС Astra Linux 1
25.11.2019 Подтверждена совместимость системы терминального доступа «Термит» с «Ред ОС» 3
09.10.2019 Администратор штрафов в «Платоне» переходит с софта Microsoft на российское и открытое ПО 4

Публикаций - 10, упоминаний - 18

Infoland и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
Ред Софт - Red Soft 1236 3
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 274 3
Orion soft - Орион софт - 315 2
Microsoft Corporation 25775 2
АйТи Бастион - IT Bastion 154 2
Baum - Baum Inform - Баум-Информ - Баум НПО - СК-СХД 42 2
Broadcom - VMware 2610 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 1
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БАРС Груп 579 1
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OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
Газпром информ - Информгаз - Информгазинвест 44 1
Галактика - Корпорация 1545 1
АйТи 1519 1
F5 Networks 77 1
Getmobit - Гетмобит 45 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 1
Константа - Константа ИТ 51 1
Нанософт разработка 23 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Газпром ПАО 1493 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи 3 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 3
Microsoft Windows приложения 228 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
Программный стек 247 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 390 2
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ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 2
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 1
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 7
Linux OS 11533 5
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 60 4
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 271 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 3
Microsoft Windows 16882 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 2
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 100 2
Red Hat oVirt 64 2
Киберпротект - Кибер Бэкап 199 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 253 1
Нанософт - nanoCAD 148 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Kaspersky Internet Security 497 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 108 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Microsoft Azure Virtual Machines - Microsoft Azure VMs - Microsoft AVD - Microsoft Azure Virtual Desktop - Microsoft WVD - Microsoft Windows Virtual Desktop 46 1
nnBackup 1 1
Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 167 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 1
Киберпротект - Акронис Защита Данных 23 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 1
Орловский Михаил 12 5
Мосин Алексей 9 1
Леженин Илья 1 1
Рустамов Рустам 548 1
Костров Владимир 10 1
Михеев Дмитрий 40 1
Комиссаров Сергей 3 1
Бондаренко Игорь 12 1
Рудевский Антон 41 1
Мухин Денис 58 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Россия - ЮФО - Севастополь 613 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 171 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 9
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 1
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
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