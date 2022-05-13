OCS представила ПАК для повышенной устойчивости ИТ-инфраструктуры

Компания OCS Distribution представила программно-аппаратный комплекс, собранный на основе продукции отечественных разработчиков ПО и производителей ИТ-оборудования: «БАУМ-Информ», «Инфолэнд», «Киберпротект» и Nerpa. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Речь идет о едином решении, обеспечивающим повышенную устойчивость ИТ-инфраструктуры российских предприятий. ПАК включает в себя серверное оборудование, системы хранения данных, ПО для серверной виртуализации и резервного копирования.

Аппаратную часть комплекса составляют: серверы Nerpa; система хранения данных BAUM-Inform; сетевые коммутаторы и SAN коммутаторы Nerpa.

В числе программных компонентов: серверная виртуализация «Инфолэнд» zVirt; продукт для защиты данных «Кибер бэкап» («Киберпротект»).

ПАК позволит заказчикам развернуть законченное интегрированное решение для запуска виртуальных машин, которое позволит запускать различные серверные нагрузки, такие как: почтовые системы, базы данных, виртуальные рабочие столы, программные инфраструктурные сервисы и различные бизнес-приложения. При этом виртуальные машины защищены от различных угроз потери данных и сбоев аппаратного обеспечения.

Для запуска и управления виртуальными машинами применяется решение компании «Инфолэнд» zVirt, которое тесно интегрировано с решением по резервному копированию и восстановлению данных «Кибер Бекап». Данная связка продуктов обеспечивает безагентский бэкап и восстановление виртуальных машин.

Работа программных компонентов ПАК протестирована и сертифицирована с аппаратными решениями Nerpa и BAUM. Эксперты OCS разработали методику и провели испытания на предмет совместимости и качественной работы всего ПАК в целом.

ПАК был представлен на специализированной онлайн-встрече, в ходе которой эксперты компаний рассказали о работе комплекса, объяснили процессы интеграции продуктов и провели демонстрацию системы. Встречу посетили порядка 200 человек — представителей партнеров и их заказчиков.

«Данное решение — экосистема интегрированных между собой продуктов, которые могут быть скомпонованы партнером под каждого конкретного заказчика. OCS совместно с вендорами провела большую работу по интеграции компонентов на аппаратном и программном уровнях. Все они показали совместимость и отличную единовременную работу», — отметил Илья Леженин, руководитель отдела технических экспертов департамента ИБ и ПО OCS Distribution.

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OCS более 25 лет занимается проектными поставками оборудования и программных продуктов. Команда дистрибьютора внимательно отслеживает запросы ИТ-канала и стремится обеспечить партнеров всем необходимым для реализации проектов, в том числе — консультирует интеграторов и их заказчиков. Технические специалисты и инженеры OCS готовы дорабатывать и компоновать комплексы под нужды конкретных проектов. При необходимости могут быть задействованы дополнительные мощности производственной площадки дистрибьютора в Москве. «ПАК является законченным интегрированным решением с единой точкой экспертизы в OCS. Партнеры могут получить у нас всю информацию и помощь по конфигурации решения, а также — предпродажной подготовке, обследованию, формированию ТЗ и испытаниям», — добавил Илья Леженин.

Данный ПАК был разработан с учетом повышенного интереса рынка к отечественным продуктам. Первое подобное решение было представлено в 2021 г. Были представлены два ПАК на базе оборудования Nerpa: для образования и для виртуализации. Как отметил Алексей Мосин, руководитель отдела развития продукции бренда, Nerpa уделяет особое внимание созданию ПАК. «Наш следующий шаг был сделан в сторону решения для обеспечения устойчивости ИТ-инфраструктуры. Программно-аппаратные комплексы оказались весьма востребованными в проектах партнеров, где нужно выстраивать кросс-функциональные решения с поддержкой различный функций», — подчеркнул он.

Специалисты OCS Distribution совместно с вендорами готовы организовать обучение для партнеров, а также — провести испытания совместимости и нагрузки в лаборатории OCS, а также предоставить комплекс для пилотирования.

На все оборудование в составе ПАК распространяется гарантия производителей и сервисное обслуживание OCS. Дистрибьютор работает над запуском первой и второй линий поддержки заказчиков, а специалисты OCS готовы уже сейчас провести консультации по продуктам.

Гибкие финансовые и маркетинговые инструменты поддержки позволят обеспечить максимально комфортную работу партнеров с OCS. А собственная производственная площадка, отлаженная логистическая сеть и присутствие в 26 городах России дадут возможность оперативно комплектовать и поставлять ПАК во все регионы страны.

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Nerpa — российский ИТ-бренд и производственная площадка. Производственные мощности Nerpa открывают партнерам множество дополнительных возможностей, среди которых выпуск изделий под брендом производителя, локализация импортной продукции, проектирование и сборка, доработка, реконфигурация и тестирование, сервис по доставке и хранению, демонстрационное оборудование в рамках комплексных проектов, пресейл и инжиниринг. Продукция Nerpa собирается на производственных мощностях OCS в партнерстве с мировыми ИТ-гигантами. Модельный ряд Nerpa представлен широким спектром высокотехнологичного оборудования: персональные компьютеры, серверное оборудование, коммутаторы и сетевое оборудование, системы хранения данных и пр. Nerpa имеет сервисное сопровождение с полной локализацией по всей территории России в режиме 24х7х365.