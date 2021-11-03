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Безопасность Администратору
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Подтверждена совместимость zVirt и СКДПУ НТ

Российские разработчики программного обеспечения «Инфолэнд» и «Айти бастион» провели успешное тестирование на совместимость и корректность работы системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг «Новые технологии» (СКДПУ НТ) и системы безопасного управления средой виртуализации zVirt. Данные испытания подтвердили надежную работу программного обеспечения в безагентном режиме работы. Результаты тестирования совместимости продуктов зафиксированы в сертификате соответствия.

СКДПУ НТ – решение «Айти бастион» по контролю действий привилегированных пользователей в территориально-распределенной ИТ-инфраструктуре. Функциональные особенности модулей продукта позволяют создавать цифровой профиль пользователя, выявлять поведенческие аномалии и составлять наглядные отчеты. Экосистема закрывает все потребности заказчика в части предоставления безопасного удаленного доступа – от входа пользователя в систему до «умного» анализа потенциального инцидента. В основу интерфейса заложена концепция «одного клика» для оперативного перехода между инцидентами, профилем пользователя или сессии удаленного доступа.

zVirt — система безопасного управления средой виртуализации, разработанная компанией «Инфолэнд». Благодаря русскоязычному веб-интерфейсу администраторы могут из единой консоли управлять серверами виртуализации, виртуальными машинами, хранилищами, кластерами и другими объектами среды виртуализации. Как показало тестирование, zVirt полностью совместим с российской системой контроля действий привилегированных пользователей «Айти бастион». Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

«Стратегическая цель наших компаний – постоянно расширять сеть технологического партнерства для создания единой импортонезависимой отечественной ИТ-экосистемы. Для достижения этой цели мы разрабатываем решения с учетом новых реалий бизнеса, когда создаются цифровые рабочие места, онлайн-офисы с виртуальными машинами и средами. Продукты zVirt и СКДПУ НТ отвечают современным запросам компаний, ориентированных на построение эффективного, надежного и быстрорастущего бизнеса», – сказал Михаил Орловский, руководитель по продуктам «Инфолэнд».

«Интеграции, возникающие по инициативе потребителя, – это залог актуальности и востребованности решений на рынке. Мы идем за потребностями наших заказчиков, когда им необходима не только работа нашего комплекса на отечественной операционной системе, но и в отечественной системе виртуализации. Технологическое сотрудничество «Айти бастион» с «Инфолэнд» позволяет компаниям масштабировать проектный опыт и развивать ключевые экспертизы. Совместное использование инструментов виртуализации zVirt и СКДПУ НТ позволит создавать более гибкие ИТ-инфраструктуры, тем самым решит задачи заказчиков и добавит ценности нашим продуктам», – отметил технический директор «Айти бастион» Дмитрий Михеев.

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