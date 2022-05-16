Российский разработчик «Инфолэнд» сменил название на Orion soft

Российский разработчик систем управления виртуализации «Инфолэнд» сообщает о ребрендинге. Позиционирование на рынке компания продолжит под новым названием Orion soft. Ребрендинг связан с расширением бизнеса и усилением позиций в сегменте отечественных решений виртуализации и включает в себя смену названия, логотипа, а также переход на новый сайт. Об этом CNews сообщили представители «Крок».

«Инфолэнд» известен на рынке с 2005 г. в качестве разработчика системы виртуализации zVirt и ПО Termit, предназначенного для безопасного терминального подключения персонала к инфраструктуре организации. За это время компанией было реализовано 100+ кейсов в госсекторе, атомной и нефтегазовой промышленности, страховании и других отраслях экономики. Сегодня продукты широко востребованы на российском рынке и занимают лидирующие позиции в своем сегменте.

За сменой названия стоит масштабирование бизнеса в связи с возросшим запросом на отечественные решения. С уходом иностранных вендоров и прекращением технической поддержки, повысился спрос на продуктовую линейку российских разработчиков, в связи с чем значительно увеличилось количество обращений в компанию. Расширился пул партнеров и заказчиков. Профиль клиентов, готовых к импортозамещению, изменился. Если раньше системы управления виртуализацией были больше востребованы в госсекторе, то сегодня добавились промышленные предприятия, авиакомпании, банковский сектор.

«Рынок стал более динамичным, поэтому бизнес постоянно работает над актуализацией своего позиционирования. Если раньше компании могли десятилетиями оставаться без изменений, то сейчас ребрендинг проводят раз в пять-семь лет для того, чтобы сделать свой облик более актуальным и соответствующим современным трендам. Новое название Orion soft отражает наше стремление развиваться с космической скоростью и в соответствии с одноименным созвездием – самым ярким в галактике – быть столь же заметными и узнаваемыми на рынке», – отметил Михаил Орловский, руководитель по продуктам Orion soft.

В настоящее время Orion soft большое внимание уделяет совместимости zVirt с российскими продуктами. Регулярные тестирования демонстрируют высокую степень интеграции с большим рядом решений, представленным на отечественном рынке. zVirt полностью совместим с российской распределенной системой хранения данных «BAUM», с мультиплатформенным диспетчером для создания инфраструктуры рабочих мест Termidesk, с системой резервного копирования, восстановления и защиты данных «Кибер бэкап» и др. Совместимость решений подтверждена сертификатами, выданными по итогам тестовых испытаний.

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Компания Orion soft – российская ИТ-компания, разработчик отечественного ПО. Помогает государственным и коммерческим организациям модернизировать ИТ-инфраструктуру, запускать процессы цифровой трансформации и реализовывать проекты в области импортозамещения. Продуктовый портфель содержит решения, включенные в Реестр российского ПО. zVirt – система управления средой виртуализации с помощью единой русскоязычной консоли. Termit – система управления терминальным доступом. Позволяет запускать ранее используемые Windows-приложения на российских операционных системах, что существенно облегчает процесс импортозамещения.