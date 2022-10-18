ОС Astra Linux Special Edition совместима с системой виртуализации zVirt

ГК «Астра» и компания «Орион софт», разработчик российского программного обеспечения в сфере виртуализации, по итогам комплекса испытаний подтвердили совместимость ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и системы виртуализации zVirt 3.0. Таким образом, организации, переходящие на импортонезависимые технологии, могут быть уверены в работоспособности и надежности стека ПО, на базе которого можно создавать, использовать и администрировать безопасные виртуальные инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

zVirt — это мультиплатформенный программный продукт для безопасного управления средой виртуализации. Русскоязычный web-интерфейс дает возможность из единой консоли работать с серверами виртуализации, хранилищами, кластерами, виртуальными машинами и т.д. Продукт зарегистрирован в Реестре программного обеспечения Минцифры России под номером 4984.

В ходе тестов специалисты установили zVirt в ОС Astra Linux, развернули инфраструктуру виртуальных рабочих мест, проверили работоспособность их функционала и убедились, что софт полностью совместим, а его пользователям доступны заявленные разработчиками возможности. В итоге система виртуализации получила сертификат в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux.

«Проведенные тесты стали продолжением нашего сотрудничества с компанией «Орион софт». Ранее уже была официально подтверждена совместимость продукции наших коллег с предыдущими обновлениями ОС Astra Linux, а теперь мы убедились, что ПО корректно работает и в среде Astra Linux 1.7. Мы стремимся расширять экосистему совместимых решений и продолжим совместную работу, чтобы пользователям нашей платформы всегда были доступны наиболее актуальные и разнообразные инструменты для решения инфраструктурных и других задач», — отметил Антон Рудевский, руководитель департамента по работе с технологическими партнерами ГК «Астра».

«В рамках сотрудничества мы провели перекрестное тестирование zVirt и операционной системы Astra Linux на совместимость, поэтому мы можем гарантировать стабильность работы при использовании систем. Надежность предлагаемых решений — залог качественного сервиса и успешного сотрудничества с клиентами и партнерами», — сказал Михаил Орловский, директор по продуктам «Орион софт».

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ГК «Астра» объединяет самостоятельные отечественные ИТ-бренды, и включает, наряду с ОС Astra Linux и комплексом средств виртуализации «Брест», диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеон — облачные технологии», комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный в ООО «Рубэкап», а также мобильное рабочее место WorksPad, систему корпоративной почты RuPost, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами компании ISPsystem: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, в госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

«Орион софт» – российская ИТ-компания, разработчик отечественного программного обеспечения. Помогает коммерческим и государственным организациям модернизировать ИТ-инфраструктуру, запускать процессы цифровой трансформации и реализовывать проекты в области импортозамещения. В портфолио компании более 100 кейсов в нефтегазовой отрасли, атомной промышленности, государственных организациях, органах исполнительной власти и страховых компаниях, а также опыт реализации проектов федерального масштаба.