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Индексная книга (каталог) CNews*
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Константа

Константа


05.02.2025 Более 54 млн рублей кешбэка пожертвовали пользователи приложения МТС Cashback в 2024 году на благотворительность 1
04.10.2024 Как выбрать гибкую CRM-платформу для корпоративных продаж 1
11.06.2024 Пользователи приложения МТС Cashback пожертвовали более 40 миллионов рублей кешбэка на благотворительность 1
18.09.2023 «Белтел» и «Константа» объявили о партнёрстве в области решений для предприятий пищевого производства 1
27.05.2022 «Газпром» изобрел способ закупать «железо», не публикуя тендерные документы 1
01.02.2022 Проект автоматизации оперативного учета в Порховском Маслосырзаводе. Как внедрение MES повлияло на процент брака, потерь и себестоимость готовой продукции 1
01.02.2022 Проект автоматизации клиентского сервиса в СХ «Белореченское». Запуск пяти предметных областей на базе одного отраслевого решения 2
27.12.2021 Интеграция с системой «Честный знак» в ООО «Тамбовский молочный завод» 2
02.12.2021 Автоматизация финансового учета на «1С:ERP» в ООО «Молочные продукты Русагро» 1
02.12.2021 Автоматизация клиентского сервиса в СХ «Белореченское». Запуск пяти предметных областей на едином решении 1
10.11.2021 «Газпром» закупает российский Linux и защитное ПО на 52 млн руб., считая это маркетинговым исследованием 2
09.12.2020 Типография «Константа» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф» 1
23.05.2019 Килограмм изменился: ученые отказались от эталона 1
22.10.2018 Аркадий Волож продолжит управлять «Яндексом» и не продаст свою долю. Акции поисковика рванули вверх 1
29.03.2017 Лев Матвеев - «Российский рынок DLP сейчас находится в состоянии войны без правил» 1
26.06.2015 В Сети воскрес троян, скрывающийся в картинках PNG 1
07.02.2014 Испанское наследство. Новая бытовая техника на Samsung Forum 2014 1
17.09.2012 Астрономическую единицу изменили 1
07.11.2011 Скрупулезная проверка подтвердила изменчивость альфы 1
08.06.2011 Радиация влияет на рождаемость: больше мальчиков, меньше девочек 1
18.01.2011 Ошибка Бога: законы физики оказались неидеальны для жизни 1
16.09.2010 Константа тонкой структуры меняет картину Вселенной 1
07.09.2010 Wacker Neuson SE автоматизировал отчетность по МСФО на базе решения БИТ 2
30.11.2009 «Константа» внедрила CRM-систему по стандартам «Инталев» 1
08.07.2009 Медведев запускает социальную сеть для ученых 1
10.06.2009 «Константа» выпустила новую версию InfoDesignerWeb Base 1
14.04.2008 СК Глонасс: работа над ошибками 1
07.02.2008 Основа шкалы астрономических расстояний оказалась нестабильной 1
01.02.2008 Кафе «Номера» автоматизировало учет на базе решений «1С-Рарус» 1
09.04.2007 «Константа» автоматизировала «Бьюти’К» 1
07.12.2006 Рынок умных офисов: взлет неминуем 1
23.11.2006 Ученые определили возраст темной энергии 1
22.11.2006 Ученые определили возраст темной энергии 1
22.11.2006 Ученые определили возраст темной энергии 1
14.06.2006 Физические константы дрейфуют со временем 1
14.06.2006 Физические константы дрейфуют со временем 1
18.05.2005 Физические константы меняются со временем? 1
18.05.2005 Физические константы меняются со временем? 1
26.09.2002 Так ли постоянна гравитационная постоянная? 1
26.09.2002 Так ли постоянна гравитационная постоянная? 1

Публикаций - 45, упоминаний - 49

Константа и организации, системы, технологии, персоны:

8241 8
1С-Рарус 887 2
Acronis - Акронис 448 2
Газпром информ - Информгаз 41 2
Радиан ТД 13 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12669 2
Гэндальф - Gendalf 86 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 810 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1010 1
Ред Софт - Red Soft 713 1
Xerox 1139 1
Yahoo! 3697 1
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 191 1
Инталев - Intalev 273 1
Yandex - Яндекс 7374 1
Samsung Electronics 10273 1
Dell EMC 5032 1
Trend Micro 604 1
Lurk - Хакерская группировка 19 1
Dell Technologies Secureworks 45 1
Parallax - Параллакс 21 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1899 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
Telegram Group 2008 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 408 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 127 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
Infoland - Инфолэнд - 9 1
Polar - Полар 96 1
Цифра ГК 2433 1
Meta Platforms - Facebook 4442 1
Oz Forensics - Оз Форензика - Media Forensic Software - Медиа Форензика 11 1
Johnson Controls 33 1
Информ 303 1
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 1
АРМО ГК - АРМО-Инжиниринг 28 1
Beltel - Белтел 144 1
Газпром ПАО 1342 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 676 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7345 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1635 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 666 1
Бьюти’К 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1905 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 339 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 14 1
Swarovski AG 73 1
Тамбовский Молочный завод 1 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2186 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5453 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4527 1
Правительство Румынии 8 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 981 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5932 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30804 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66329 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29773 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6795 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12551 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50675 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11647 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27573 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12560 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24191 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7112 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12660 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3211 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11012 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2185 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1539 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6055 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2578 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9789 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6974 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19444 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25430 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21201 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13173 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10221 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5901 2
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 557 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3170 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6110 2
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 435 2
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 377 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6049 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 455 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 754 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 498 1
DataMatrix - электронный точечный двухмерный код 29 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11395 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24204 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2224 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3062 1
Константа - ERP4Food 4 4
Microsoft Office 3739 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 215 3
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 501 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2278 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 934 2
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 51 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1581 2
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 111 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 637 2
МТС Нас касается - Цифровой сервис поддержки благотворительности 6 2
Гэндальф - Скан-Архив 41 1
1С:ERP Управление предприятием 555 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 567 1
Россельхознадзор РФ - ЭВСД - Электронные ветеринарные сопроводительные документы - Единое хранилище сведений по государственному ветеринарному надзору 10 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 1
1С-Рарус Магазин 28 1
Киберпротект - Акронис Защита Данных 23 1
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 138 1
Apple iPhone 6 4861 1
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 102 1
Samsung Eco Bubble - EcoBubble 12 1
Samsung WW - серия стиральных машин 1 1
Samsung Motion Sync - серия пылесосов 5 1
Samsung Food ShowCase - холодильник 1 1
Штрих-М ФР - Штрих-MiniPOS 19 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4976 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 264 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2755 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 831 1
1С-Рарус Общепит 38 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 445 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3228 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 943 1
Samsung WaterWall 2 1
1С Первый Бит - БИТ:МСФО 3 1
EA Origin 178 1
1С-Рарус Ресторан+Бар+Кафе 14 1
Константа - Plan4food 1 1
ITRF - International Terrestrial Reference Frame - Международная земная система отсчета - Международная наземная опорная сеть 10 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 186 6
Шишкин Андрей 12 2
Sveneric Johansson - Свенерик Йохансен 2 2
Balanuta Ion - Баланута Ион 2 2
Petitjean Patrick - Птижан Патрик 2 2
Ionescu Vasile - Ионеску Васил 2 2
Murphy Michael - Мэрфи Майкл 3 2
Гришунина Екатерина 2 2
Петров Андрей 24 1
Борисова Светлана 5 1
Волож Аркадий 251 1
Василенко Евгения 23 1
Андриянов Андрей 1 1
Митюкова Анастасия 1 1
Майтыбаева Дарига 1 1
Погореленко Евгений 3 1
Матвеев Лев 64 1
Туов Юрий 1 1
Немцова Екатерина 1 1
Sommerfeld Arnold - Зоммерфельд Арнольд 1 1
Русанов Николай 3 1
Кудряшова Татьяна 1 1
Лысак Денис 1 1
Цыбизов Александр 1 1
Рудь Сергей 7 1
Дубинина Елена 1 1
Cassini Giovanni - Кассини Джованни 10 1
Чигирёв Алексей 3 1
Племяшова Анна 6 1
Шеин Александр 2 1
Бакина Алина 1 1
Сторожева Дарья 2 1
Voigt Kristina - Войт Кристина 1 1
Матулайтис Алсу 1 1
Земля - планета Солнечной системы 10386 14
Россия - РФ - Российская федерация 144787 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52168 7
Европа 21785 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3528 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43297 5
Солнечная система - Solar system 2524 4
Чили - Республика 469 4
Франция - Французская Республика 7855 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14129 3
Швеция - Королевство 3621 2
Германия - Федеративная Республика 12696 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5188 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 2
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 339 2
Сатурн - Титан (спутник) 470 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14208 2
Португалия - Португальская Республика 919 2
США - Калифорния - Беркли 281 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17429 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 643 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3956 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3112 1
Россия - СФО - Новосибирск 4309 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 861 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1142 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1660 1
Россия - ЦФО - Курская область 652 1
Румыния 729 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 450 1
Беларусь - Минск 632 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 261 1
Украина - Киев 1125 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 432 1
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 130 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1298 1
Китай - Пекин - Beijing 1002 1
Юпитер - планета Солнечной системы 549 1
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 177 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1078 10
Физика - Physics - область естествознания 2648 7
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3713 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29162 6
Астрономия - Квазар - Quasar 83 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5984 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3166 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51196 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4481 5
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 562 5
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 287 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24167 4
Кремний - Silicium - химический элемент 1578 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1372 4
Магний - Magnesium - химический элемент 61 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18560 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48134 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2391 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1334 3
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 346 3
Астрономия - Космос - Тёмная энергия - Dark energy 108 3
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4889 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5432 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8060 2
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 792 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4963 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4020 2
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 209 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1677 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5783 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2191 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4158 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8467 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2831 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1443 2
Металлы - Никель - Nickel 331 2
Цинк - Zincum - химический элемент 43 2
Контрабанда - незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов 129 2
Физика - Теория струн - String theory 13 2
Physical Review Letters 113 3
New Scientist 1448 3
PhysicsWeb 180 3
Phys.org 972 2
ScienceDaily 400 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 2
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Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 21 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 2
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 83 2
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 26 2
РАН - Российская академия наук 1877 1
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 42 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 49 1
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren - Helmholtz Zentrum München - Мюнхенский Центр Гельмгольца - Объединение немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца 12 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Samsung Forum 14 1
SearchInform Road Show 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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