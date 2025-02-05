Константа
Константа и организации, системы, технологии, персоны:
|IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
|Physical Review Letters 113 3
|New Scientist 1448 3
|PhysicsWeb 180 3
|Phys.org 972 2
|ScienceDaily 400 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 2
|Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
|CNews Мишень 166 1
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