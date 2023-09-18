«Белтел» и «Константа» объявили о партнёрстве в области решений для предприятий пищевого производства

«Константа», разработчик и интегратор решений на платформе «1С» и Beltel Datanomics, разработчик аналитических сервисов для автоматического прогнозирования на базе алгоритмов машинного обучения, приняли решение о сотрудничестве, которое позволит повысить точность прогнозирования объемов производства.

Одним из сложных моментов при автоматизации планирования в пищевом производстве является точность прогнозирования. Результат работы модулей учетных систем, выполняющих эту функцию, зачастую является неудовлетворительным. К недостаткам ручного прогнозирования, которое применяют многие предприятия отрасли, относят недостаточную точность и трудоемкость. Ошибки приводят к финансовым потерям и не позволяют оптимизировать загрузку производственных мощностей.

Решение Plan4food на платформе «1С» от компании «Константа» автоматизирует процесс планирования на пищевых производствах. Аналитический сервис Datanomics Demand Forecast (DDF) дополняет решение автоматическим прогнозом объема производства, точность которого до 40% выше стандартных показателей. Микросервисный подход Beltel Datanomics позволяет встроиться в существующие системы без внедрения отдельных платформ.

Больше, чем подбор кадров: что умеет современная HR-платформа Цифровизация

«Идея сотрудничества возникла, когда мы в очередной раз встретились с компанией «Константа» в проекте. Поняв, что у нас одна целевая аудитория и смежные задачи, мы подумали, что совместными усилиями сможем дать заказчикам больше, а именно дополнить автоматизацию Plan4food точностью прогнозирования DDF», – сказала Анна Племяшова, директор Beltel Datanomics.

«Эффективность системы планирования производства напрямую зависит от качества входящей информации, в частности, прогноза продаж и отгрузок, поэтому запрос на повышение точности прогнозирования есть практически в каждом проекте по автоматизации планирования. Применение алгоритмов машинного обучения от DDF может сильно повысить точность прогнозов продаж, что в свою очередь повысит качество автоматизированного планирования в Plan4food», – отметила Мария Горохова, менеджер отраслевого решения Plan4food компании «Константа».