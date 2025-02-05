Гришунина Екатерина
|05.02.2025
|Более 54 млн рублей кешбэка пожертвовали пользователи приложения МТС Cashback в 2024 году на благотворительность 1
|11.06.2024
|Пользователи приложения МТС Cashback пожертвовали более 40 миллионов рублей кешбэка на благотворительность 1
Гришунина Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Cashback - MTS Cashback 33 2
|МТС Нас касается - Цифровой сервис поддержки благотворительности 6 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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