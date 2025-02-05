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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гришунина Екатерина



05.02.2025 Более 54 млн рублей кешбэка пожертвовали пользователи приложения МТС Cashback в 2024 году на благотворительность 1
11.06.2024 Пользователи приложения МТС Cashback пожертвовали более 40 миллионов рублей кешбэка на благотворительность 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Гришунина Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12669 2
Константа 45 2
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 557 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11159 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50675 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66329 1
МТС Cashback - MTS Cashback 33 2
МТС Нас касается - Цифровой сервис поддержки благотворительности 6 2
Россия - УФО - Курганская область 501 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 811 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 614 1
Россия - УФО - Тюменская область 1151 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1171 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2909 1
Россия - РФ - Российская федерация 144787 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 504 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 422 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1271 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29162 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1634 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4831 1
Здравоохранение - Реабилитация 377 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 604 1
ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 17 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338797, в очереди разбора - 770477.
Создано именных указателей - 167833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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