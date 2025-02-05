МТС Нас касается Цифровой сервис поддержки благотворительности
Социальная онлайн-платформа «МТС. Нас Касается» сотрудничает с 11 фондами и поднимает вопросы о социальном сиротстве, поддержке людей с инвалидностью. Для того, чтобы сделать пожертвование достаточно зарегистрироваться на сайте или в приложении МТС Cashback. Новые возможности открывает подписка МТС Premium. Пользователи программы лояльности могут бессрочно копить кешбэк и тратить его без ограничений на любые цели, а без подписки списывать кешбэк можно только на благотворительность.
МТС Нас касается и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12669 5
|Константа 45 2
|Oracle Corporation 6701 1
|IBM - International Business Machines Corp 9443 1
|SAP SE 5280 1
|Qlik - QlikTech 160 1
|Neoflex - Неофлекс 220 1
|Teradata 212 1
|Гришунина Екатерина 2 2
|Болдырева Александра 2 1
|Курасова Вероника 2 1
|Белов Андрей 50 1
|Кузьмин Василий 11 1
|Юркова Ольга 15 1
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