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МТС Нас касается Цифровой сервис поддержки благотворительности


Социальная онлайн-платформа «МТС. Нас Касается» сотрудничает с 11 фондами и поднимает вопросы о социальном сиротстве, поддержке людей с инвалидностью.  Для  того, чтобы  сделать пожертвование достаточно зарегистрироваться на сайте или в приложении МТС Cashback. Новые возможности открывает подписка МТС Premium. Пользователи программы лояльности могут бессрочно копить кешбэк и тратить его без ограничений на любые цели, а без подписки списывать кешбэк можно только на благотворительность


05.02.2025 Более 54 млн рублей кешбэка пожертвовали пользователи приложения МТС Cashback в 2024 году на благотворительность 1
11.06.2024 Пользователи приложения МТС Cashback пожертвовали более 40 миллионов рублей кешбэка на благотворительность 1
06.05.2024 Нижегородцы смогут оказать поддержку пострадавшим от паводков с помощью благотворительной программы МТС 1
26.04.2024 МТС запустила благотворительную программу помощи пострадавшим от паводков 1
18.04.2023 МТС запустила цифровой сервис поддержки благотворительности «Нас касается» 1
29.07.2014 Василий Кузьмин - За 5 лет стоимость хранилищ сократилась в 10 раз 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

МТС Нас касается и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12669 5
Константа 45 2
Oracle Corporation 6701 1
IBM - International Business Machines Corp 9443 1
SAP SE 5280 1
Qlik - QlikTech 160 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Teradata 212 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
BMW Group 447 1
ВТБ Факторинг 25 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 69 1
МТС - Центр социальных и благотворительных программ 12 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50675 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5283 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11159 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27899 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15946 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5789 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8477 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2916 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5061 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10221 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6795 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12202 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19444 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13952 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24191 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24204 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12056 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11981 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9406 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30804 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 279 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4695 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6586 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11395 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4714 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1079 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10540 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2887 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2548 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 557 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 310 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1710 1
МТС Cashback - MTS Cashback 33 5
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Apple iPad 3862 1
FICO DMS - FICO Decision Management Suite - FICO CDA - FICO Capstone Decision Accelerator - FICO OMDM - FICO Origination Manager Decision Module 20 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
Neoflex Reporting 24 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
Neoflex FrontOffice 13 1
Neoflex STM - Neoflex Strategy Testing Manager 5 1
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Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1376 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2909 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1171 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 811 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 422 5
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 504 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24167 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2735 2
НКО - Некоммерческая организация 504 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5858 2
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 221 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1316 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 280 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1642 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8467 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14390 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48134 1
Английский язык 6642 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6713 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5984 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8060 1
ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 17 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1948 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 604 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 730 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4831 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1634 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29162 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1271 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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